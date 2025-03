E

n un mundo enmarañado y en extremo cambiante, signado por la niebla de guerra, el diversionismo ideológico y jugadas simbólicas, el pedido de clemencia de Donald Trump a Vladimir Putin, el 14 de marzo, para que el ejército ruso no extermine a miles de soldados ucranios atrapados en el gran caldero de Kursk, exhibe que EU y la OTAN parecen haber perdido la guerra proxy en Ucrania y el régimen de Zelensky tiene los días contados.

Dos días antes, Putin había anunciado que la provincia de Kursk está bajo control ruso, por lo que las tropas ucranias sólo tendrían dos vías: rendirse o morir . Luego, tras el encarecido pedido de Trump para que les perdone la vida , el ruso señaló que en caso de que depongan las armas y se rindan, se les garantizará la vida y trato digno conforme al derecho internacional y las leyes de la Federación de Rusia . Pero advirtió que los soldados ucranios cometieron numerosos crímenes contra civiles en la zona de invasión , clasificados en Rusia como terrorismo . También recordó que los mercenarios extranjeros no están protegidos por la Convención de Ginebra de 1949, que refiere al trato debido a los prisioneros de guerra. A la vez, enfatizó que para implementar eficazmente el pedido humanitario de Trump, es necesaria la orden correspondiente del liderazgo político-militar de Ucrania para que sus unidades militares depongan las armas y se rindan .

El pinpón diplomático entre EU y Rusia estuvo precedido por las negociaciones entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el gobierno de Ucrania en Yedá, Arabia Saudita, el día 11, donde Kiev aceptó un alto al fuego temporal de 30 días con Rusia. EU, por su parte, reanudó la asistencia militar y de inteligencia a Ucrania. Un día después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que en Yedá se planteó, que como parte de cualquier acuerdo de paz, Kiev tendrá que ceder territorio a Rusia y Europa deberá decidir sobre las sanciones y los activos rusos congelados e involucrarse en la disuasión contra futuros ataques a Ucrania.

No es baladí el señalamiento de Tucker Carlson, ex presentador de Fox News que integra hoy el círculo íntimo de Trump, quien en un video el lunes 10 argumentó que la capacidad de EU de proyectar poder a través de sus fuerzas armadas era menor de lo que se pensaba. Dijo: No pudimos ganar [la guerra] a Rusia. Ellos vencieron . Agregó que muchos senadores de EU aseguraron que Rusia era una gasolinera con armas nucleares , y nos pasaron por encima . Según Carlson, Rusia superó en municiones a EU y la OTAN cuatro a uno, y tras tres años, por el deseo de la política exterior estadunidense de estar en guerra con Rusia , Ucrania está destruida.