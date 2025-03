Se requiere una política de ciencia longitudinal y no coyuntural, añadió. Ver las necesidades de las empresas en el contexto de la relocalización. De hecho, indicó, la Anuies se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para preguntar lo que requieren. Como resultado de ello, se van a reorientar algunas carreras y generar otras que respondan a las exigencias del momento.

Entre ellas, consideró que las comunidades de investigación se deben impulsar desde antes de que los estudiantes lleguen al posgrado. También hay que avanzar a un modelo que no sólo enseñe a utilizar los avances tecnológicos, sino a deconstruirlos para aprender cómo fueron hechos.

La investigación científica y la innovación tecnológica en México siguen enfrentando problemas de financiamiento, bajo número de investigadores y falta de vinculación con las empresas, muchas de las cuales prefieren comprar tecnología en el exterior y no utilizar las desarrolladas en el país.

José de Jesús Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, apuntó que México se encuentra rezagado en el número de personas que se dedican a la ciencia. En comparación con Estados Unidos, el país tiene de 20 a 40 veces menos expertos en todas las áreas. Con España el factor es de cinco veces.

El ex director del instituto consideró que la razón por la que han crecido tan poco los sistemas de ciencia y tecnología es porque se ha tenido poco financiamiento y eso debe cambiar. Sostuvo, sin embargo, que dicha responsabilidad no debe recaer sólo en el Estado, sino también en la iniciativa privada. Estados Unidos, Corea del Sur y países de la Unión Europea, el financiamiento del Estado no llega a 1 por ciento de su PIB, sino que la inversión es de los particulares.

Estimó que se tienen que generar estructuras que involucren más a la iniciativa privada en el desarrollo del conocimiento. El Estado solo no va a llegar muy lejos.

Alfredo Camhaji, asesor de la rectoría de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, expuso que buena parte de los programas de investigación aplicada de las universidades no parten de las necesidades de las empresas. Por un lado, tenemos investigadores que caminan a su ritmo y, por otro, em-presas que no consumen las tecnologías generadas en el país; el gran reto es articular esos esfuerzos.