Beltrones explicó en un video que el gobierno no ha atendido con suficiente responsabilidad la problemática de los desaparecidos, lo que ha obligado a sus familiares a organizarse para localizar a sus seres queridos. Los colectivos de buscadores han suplido las carencias de la administración pública y lo hacen con medios rudimentarios, porque lo único que algunos gobiernos les han ofrecido son picos y palas para explorar los terrenos en los que intuyen que pueden encontrar cuerpos o fosas .

Según el Registro Nacional de Desaparecidos, en México había hasta noviembre pasado 339 mil 398 personas reportadas como no localizadas, de las cuales, 118 mil 875 permanecen en esa calidad.

Dada la situación, los colectivos se han incrementado desde 2016 y sus hallazgos son muy significativos, pues han encontrado cientos de fosas clandestinas, y recuperado miles de cuerpos o restos humanos. Para facilitar su labor, dijo, presentó esta iniciativa de reforma a las leyes en materia de desaparición for-zada, general de salud, del IMSS y del Issste.

La figura de auxiliares oficiales permitirá a las madres buscadoras ser reconocidas en la ley por la actividad que realizan. Es un compromiso que les debemos por lo que el Estado ha dejado de hacer , señaló.

Tras pedir el apoyo de los senadores para la aprobación de la iniciativa, el ex gobernador de Sonora demandó que la lucha de las madres y los colectivos de buscadores no sea ignorada ni minimizada, ya que sin ellas, la tragedia del país, la de Teuchitlán no habría sido visibilizada.