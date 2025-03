Aunque los funcionarios no explicaron las razones por las que no pueden hacer estos ajustes en la legislación universitaria, lo cierto es que en diciembre de 2024 el rector Leonardo Lomelí anunció que aplicarían un programa de racionalidad a fin de reducir el gasto administrativo.

Más de 4 mil técnicos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que buscan alternativas de crecimiento profesional tendrán que seguir a la espera de cambios, como lo han hecho desde hace casi 30 años, ya que las autoridades señalaron que no es el momento propicio .

Ha habido una resistencia desde hace mucho a entrar de lleno a una revisión del estatuto del personal académico, que es lo que se ha solicitado por la comunidad universitaria. Entonces, ellos se resisten todavía a entrarle a ese punto , lamentó Esperanza Duarte, una de las representantes ante el Consejo Universitario.

La respuesta que recibieron fue: en este momento hacer un cambio de esta magnitud no es posible porque se requiere una revisión profunda para delimitar sus alcances , detalló Patricia Carrillo, también representante de los técnicos, tras señalar que las autoridades recurren a la ley orgánica para poner trabas.