Sin membretes, mucho menos siglas partidistas, las familias fueron las únicas que dieron contenido a este encuentro. A decir de muchos de los que llevan décadas acompañando esta causa, ha sido el más numeroso y de mayor impacto, hasta ahora. Y cierto que tuvieron que defenderse de los políticos y grupos que intentaron montarse en el momento. Para muestra, un botón: Javier Lozano, furibundo panista, enemigo jurado de la cuatroté, subió a la red social X un video sobre su asistencia a la vigilia del Zócalo, mucho antes del inicio del acto, dando fe de que no había nadie todavía y que dejaba un par de zapatos –bien boleados, por lo que se vio– al pie del astabandera.

Por el riesgo de oportunismos como éste, los buscadores advirtieron en la carta que se leyó a la presidenta Claudia Sheinbaum: “No nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo… Presidenta, que no la engañen ni se engañe; no pertenecemos a ningún partido político, ni tenemos otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de nuestros seres queridos con vida. Pensamos que es urgente que nos sentemos a dialogar”.

Las buscadoras que participaron en caravanas, que bloquearon calles, que visitan morgues y cárceles, que marchan y peregrinan por las oficinas de gobierno y las fiscalías –donde suelen encontrar a funcionarios que casi bostezan en su cara–, rastreadoras que desde los años negros de Ciudad Juárez (sexenio de Fox, por cierto) aprendieron a barrer los territorios con palas y uñas; brigadistas que después de Ayotzinapa refinaron la técnica con varillas y alguna que otra tecnología (drones, geolocalizadores) y que se especializan cada vez más a pesar de sus pocos recursos, dijeron a la Presidenta: Ha llegado la hora de que usted nos mire de frente y asuma con nosotros la responsabilidad de buscar a los desaparecidos y parar las desapariciones .