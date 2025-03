Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de marzo de 2025, p. 5

Macuspana, Tab., Ante las críticas a su gobierno y al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no servirán las campañas negras de la oposición, porque el pueblo está muy consciente; hay mucho pueblo de México y eso nos da fuerza , sostuvo.

“Los adversarios ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, menos va a servir ahora, porque el pueblo está consciente, muy, muy empoderado”. Es un momento muy especial para nuestro país, pero “la oposición, los adversarios, no lo entienden… cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y de la unidad, no hay nada que lo pueda detener”.

Insistió: hay mucho pueblo, y eso nos da fuerza a la Presidenta, al gobernador y a todo el país .

Durante el banderazo a la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega, la mandataria dedicó buena parte de su discurso a enaltecer el legado de López Obrador, pero primero ofreció disculpas por llegar con hora y media de retraso, lo que provocó que algunas personas se retiraran antes, tanto por el intenso sol como por haber llegado muy temprano, alrededor de las 9 de la mañana, y algunos sin haber desayunado, según dijeron.

Disculpen que llegamos más tarde, es que pasamos a ver un proyecto muy bonito de Sembrando Vida. A todos los sembradores de cacao se les va a comprar su cosecha; vamos a producir chocolate y lo vamos a vender en las tiendas del Bienestar.

Después “pasamos a ver el proyecto de Javier May –el gobernador– Crédito a la Palabra, para apoyar a los pequeños ganaderos, para que Tabasco recupere y aumente la producción, porque queremos autosuficiencia alimentaria, dejar de estar importando mucho de lo que alimenta al ganado y a nosotros”.