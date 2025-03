Sergio Manuel Fonseca ha estado en misiones médicas cubanas desde hace 20 años en varios países. Sabe que aquí no hay doctores mexicanos para cubrir las plazas vacantes. Por eso venimos y estamos concentrados en nuestro trabajo para ayudar y sin hacer caso de las críticas. En todos lados hay oposición, pero son personas que le ven la mancha al sol y no la luz que brilla .

Acapulco, Gro., La educación para la salud no se logra en un día ni con una plática. Se necesita tiempo y la confianza de las personas para que nos hagan caso y comprendan la importancia de prevenir enfermedades. Ya vamos tarde, pero se debe hacer porque hay mucha obesidad y diabetes . Y lo peor, no hay en la población la percepción del riesgo para la vida. Por eso, los médicos familiares cubanos que trabajan en unidades de salud de Acapulco desde julio pasado están concentrados en esta tarea.

Y así es, comentó la señora Teresa Bautista. En la clínica todos son buenas personas, pero preferimos que nos atiendan los cubanos. Son muy amables, nos explican .

Una situación similar se vive en la unidad de Llano Largo, donde está el matrimonio de los doctores Danielis Ganzo y Ariel García. Ella está en la mañana y él por la tarde, pero cuando hace falta nos ayudamos , como el día en que llegó La Jornada y el responsable de la unidad médica y la enfermera habían salido a realizar algún trámite a la jurisdicción sanitaria.

Ganzo estaba sola con todo el trabajo, desde recibir a los pacientes, tomarles los signos vitales, el peso y la talla, buscar el expediente clínico, dar la consulta y las medicinas. A los pocos minutos llegó Ariel para apoyarla, porque no pasa nada. Nosotros hacemos de todo, sin problema .

Ambos cuentan con el reconocimiento de los usuarios porque están atentos a lo que les decimos. No como otros que nada más escriben y ni siquiera nos ven. La doctora explica y me escribe en las cajas de las medicinas cómo me las debo tomar para que no se me olvide , comentó Anastasia, de 65 años de edad.

La especialista aseguró que se trabaja bien, pero falta que las personas se inscriban a IMSS-Bienestar. “A veces aquí les ayudamos para que entren a la página de Internet y se inscriban. Sólo necesitan su CURP y les mostramos que no es difícil. Además, les informamos que el servicio y las medicinas son gratuitos.

Queremos sumar más pacientes y salir a la comunidad . Ganzo también comprende que todo es poco a poco ; recordó que cuando llegaron, en julio pasado, la unidad médica estaba dañada por los efectos del huracán Otis (octubre de 2023). Parte del techo no existía, el piso estaba destruido, lleno de agua, y el mobiliario inservible .

Con los recursos de la Clínica es Nuestra, el Cosabi realizó las reparaciones y la compra de escritorios, sillas y otros muebles. Tuvimos que esperar y mientras dimos pláticas .

Los cuatro médicos familiares comparten que sus colegas mexicanos los recibieron muy bien y trabajan de manera conjunta en la revisión de casos complejos. También tienen un anhelo: hacer más trabajo en la comunidad. En Unidos por Guerrero ya lo realizan.

A la doctora Sirsi le tocó sumarse a una clase de zumba en un parque y luego invitó a las mujeres a acudir al Unidad de Salud para una revisión preventiva de cáncer de mama. Esa cercanía es la que aprecian, y a mí me gusta .