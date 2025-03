Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 17 de marzo de 2025, p. 24

La Habana., Los cubanos comenzaron a recibir luz eléctrica de forma paulatina en las primeras horas de ayer tras más de 36 horas de corte debido a una desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN) el viernes por la noche.

La Unión Eléctrica, la dependencia estatal que dirige al sector, informó que el SEN se encuentra articulado desde el oriente del país hasta La Habana y en breve se incorporará la occidental provincia de Pinar del Río.

En cuanto a la capital, La Habana, la ciudad más poblada del país, la dependencia indicó que todos sus municipios tienen luz, aunque no todos los circuitos en éstos están del todo encendidos, por lo que algunas manzanas continúan apagadas. Se abastecían unos 117 megavatios aquí o sea 30 por ciento de la urbe.

Un monitoreo de The Associated Press indicó que zonas como el Vedado y el Cerro ya contaban con energía, pero hacia el este, por ejemplo Alamar o Cojimar, no ­tenían.

En algunos lugares incluso había llegado la víspera y se fue unas horas más tarde.

El viernes por la noche un apagón total y nacional dejó a millones de cubanos sin energía, el cuarto de este tipo en cinco meses –el primero se produjo en octubre, otro en noviembre y un tercero en diciembre– y en medio de una tensa situación energética con jornadas de interrupciones de más de 50 por ciento del país que incluso obligó a suspender las clases y las actividades laborales por dos días en febrero.