Lunes 17 de marzo de 2025, p. 22

Saná. Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron un ataque contra un portaviones estadunidense en el mar Rojo, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos que por segundo día consecutivo realizó ayer contra varios de sus bastiones, incluida la capital, Saná, que dejaron el sábado al menos 53 muertos y más de 100 heridos, además de otra operación militar en el puerto de Hodeidah.

Al cierre de esta edición Estados Unidos lanzó nueva ofensiva contra presuntas posiciones de los milicianos hutíes, informó Al Jazeera. No había reportes sobre los daños.

“Las fuerzas armadas lanzaron una operación militar dirigida contra el portaviones estadunidense Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan”, indicaron los hutíes en un comunicado; además, aseguraron que dispararon 18 misiles y un dron.

Estados Unidos no confirmó el ataque contra el portaviones, y dos fuentes citadas por la agencia de noticias Ap subrayaron que no se detectó tal agresión.

Según el ministerio de Salud del gobierno hutí, organización considerada terrorista por Washington, la operación militar estadunidense de antier tuvo por objetivos las gobernaciones de Saada (norte) y la ciudad de Radá, en la provincia de Al Bayda (centro).

Marco Rubio, secretario estadunidense de Estado, declaró a la cadena CBS: no vamos a permitir que estas personas controlen el paso de los barcos. Así que esto continuará hasta que ya no tengan la capacidad de hacerlo . Manifestó que no son las ofensivas de represalia aisladas que el gobierno de Joe Biden llevó a cabo después de las embestidas hutíes.