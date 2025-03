Nunca me atrevería a solicitar a la fiscalía criminalizar una protesta social; yo soy distinto, no tengo esa composición mental. Ni persecución, ni omisión, ni complicidad ni corrupción , declaró.

Ayer, el mandatario morenista afirmó que no se atrevería a enviar cuerpos de seguridad a una universidad pública o privada, ni tampoco a solicitar la aprehensión de antorchistas por su injerencia en el movimiento estudiantil.

Esa movilización duró sólo dos días por lo que en el área de la salud y las unidades regionales –ubicadas fuera de la capital poblana– las clases siguen con normalidad y en el resto de la casa de estudios los cursos se imparten en línea, aunque hay docentes de algunas unidades académicas, entre ellos el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el Colegio de Historia, que no imparten clases virtuales en solidaridad con los huelguistas.

En respuesta a la acusación, el líder de AC en el estado, Juan Celis Aguirre, argumentó que el gobernador se está peleando con un enemigo que no existe , pues no tiene conflictos con el titular del Poder Ejecutivo ni los busca. No obstante, reconoció que hay estudiantes que forman parte de la agrupación que pueden estar participando en las protestas.

Agregó que también hay alumnos activos en el paro afiliados o simpatizantes de partidos como Morena, PRI y PAN, lo cual no implica que las juventudes antorchistas lideren las manifestaciones.

El 13 de marzo, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la intervención del gobierno en el conflicto estudiantil de la BUAP será sólo a petición de las partes y para resolver las demandas de la comunidad universitaria.

El sábado, docentes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos mediar en el diálogo; recordaron que el pliego petitorio de los alumnos de esa unidad ya fue entregado a la comisión institucional nombrada por el Consejo Universitario para recibirlo, pero ésta no ha dado visos para iniciar las pláticas.

La rectoría de la BUAP ha sostenido que resolverá la problemática por la vía de la negociación y que ya tiene acuerdos con más de 57 por ciento de las unidades académicas.

El viernes los jóvenes que participan en el paro convocaron a un acto abierto a los universitarios y medios de comunicación para entregar el pliego petitorio. Sin embargo, la entrega se frustró por la presencia de cientos de trabajadores y estudiantes que afuera de Ciudad Universitaria acompañaron a la rectora Lilia Cedillo Ramírez, y demandaron volver a actividades presenciales. Entre los inconformes hubo algunos que dijeron que las demandas no habían sido votadas en asamblea.