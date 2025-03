El alzamiento provocó enfrentamientos con la Policía Estatal Preventiva y guardias de seguridad de agroindustrias. Los gobiernos federal y de Baja California se vieron obligados a participar en mesas de trabajo en la búsqueda de soluciones, para incrementar el pago de la jornada laboral, y obligaron al IMSSa realizar un padrón de afiliados que quedó en 25 mil jornaleros, sin obligar ni sancionar a las empresas por no actualizar su listado de beneficiarios.

Además, surgió el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), que desde hace cuatro años dirige Abelina Ramírez, mujer mixteca quien busca unir liderazgos sindicales antes de concluir su encargo en junio de 2025.

La organización se centra en concientizar sobre los derechos de los jornaleros, y en el trabajo de base en cada centro de trabajo.

Falta justicia, aún hay mucho por hacer, sobre todo en prestaciones de ley , consideró Rodríguez. Entre las amenazas que advierte está el contrato de guatemaltecos como jornaleros agrícolas por parte de empresas, entre ellas Berrymex, que ofrecen conseguirles empleo, legalizarlos y otorgarles papeles migratorios en Estados Unidos.

El problema de que traigan a gente de otro lado es que su situación laboral es deplorable, y desplaza a otros jornaleros, pues a ellos les dan trabajo toda la semana, a diferencia de los jornaleros asentados en San Quintín, a quienes sólo los contratan tres o cuatro días.

Los jornaleros asentados ya no se dejan, defienden sus derechos , comenta Rodríguez, quien hace dos décadas salió de su natal Oaxaca para asentarse como jornalera migrante en San Quintín.

La modalidad saliendo y pagando , un problema

El problema de la modalidad saliendo y pagando es tener a los jornaleros en el trabajo informal, pero al visibilizar esta práctica ilegal cambiaron la forma de contactar al trabajador, ahora lo hacen por medio de Facebook, desde ahí ofrecen el trabajo temporal, diario, de paga por jornada y han optado por transportarlos durante las madrugadas en camiones y dejarlos cerca de la empresa, para que lleguen caminando al campo agrícola, y en la tarde los recogen en el mismo punto donde les pagan en efectivo en una lista de raya, como antes.

“La situación cambió en apariencia porque el Sindja contactó a los representantes estadunidenses encargados de verificar el cumplimiento de las condiciones laborales de los jornaleros, contratados por empresas que comercializan productos en el mercado de ese país.

Ahí se dieron cuenta de esta práctica; además, sorprendieron a choferes y enganchadores ingiriendo bebidas alcohólicas , comentó.

Sobre la presencia de niños trabajando en campos agrícolas, asegura que son muy pocos, pero los hay. Hace poco se detectaron en un rancho que tenía menores de edad, y otros en un rancho de El Rosario.

En cuanto al acoso sexual, la dirigente reconoce que no han tenido éxito porque si bien han presentado denuncias, éstas han quedado truncas ante la falta de seguimiento de los fiscales pero cuenta que el sindicato hace el acompañamiento jurídico con la esperanza de crear conciencia de sus derechos.