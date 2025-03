Jorge Caballero

Lunes 17 de marzo de 2025, p. 6

La cinta 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, dirigida por Sergio Olhovich, se estrenará mañana en la Cineteca Nacional y dos días después en aproximadamente 400 salas comerciales de todo el país. En entrevista con La Jornada, Olhovich confesó que la salida a la luz de este proyecto significa una gran alegría porque afortunadamente pude terminar la película y que se exhiba para que la vea mucha gente, que es lo más importante .

Hace 23 años el escritor Carlos Montemayor y el cineasta Sergio Olhovich comenzaron la investigación para esta película, la cual se publicó en 2008 por La Jornada Ediciones y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En 2014 el realizador decidió emprender la odisea de filmarla. Olhovih consideró que su producción resultó políticamente complicada .

La cinta es muy importante porque transmite lo que sucedió en 1938, cuando se recuperó la soberanía del país con la expropiación petrolera, y coincide con la situación por la que atraviesa México actualmente: la lucha por su soberanía debido a los embates del gobierno de Estados Unidos. El petróleo es muy importante para mantener nuestra soberanía como lo fue en 1938. El fin de mi película es comunicar a todo el pueblo mexicano lo importante que es el hidrocarburo. Todo en el mundo se mueve por el petróleo, todo es petróleo, y así vamos a estar por lo menos los próximos 50 años.

El director agregó: Una cinta como ésta se fundamenta en muchas cosas importantes. A Carlos Montemayor y a mí nos tomó muchos años realizar la investigación, cuando la terminamos, lamentablemente él falleció y me tomó varios años hacer el guion. Después los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nunca me dieron los recursos para rodarla, ninguna de las instituciones públicas, como el Instituto Mexicano de Cinematografía, nos dieron recursos, siempre me dijeron que no había dinero. Las cosas cambiaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando recibí apoyo, incluso para filmar en Palacio Nacional. Además, se atravesó la pandemia, lo que detuvo el rodaje varios años. Aunque también me retrasé un poco: apenas unos meses atrás filmé la parte final de la película. Hace relativamente poco la edité y terminé, pero sí me tomó un buen rato. Hay películas que duran mucho tiempo en hacerlas. No soy el primer director que se tarda tanto. Finalmente, con el esfuerzo de muchas voluntades, ya estrenamos la próxima semana en todo el país .

El director precisa: Todo lo que abordo en la película es totalmente cierto; lo muestro como largometraje de ficción, no con formato de documental, pero está basada en hechos reales de la época, claro que tiene una interpretación personal de cómo se dieron esos hechos durante y después de la expropiación petrolera .

Olhovich compartió en estas páginas (1/4/2024): “1938: Cuando el petróleo fue nuestro aborda la vida del presidente Lázaro Cárdenas, quien tomó la decisión más importante de su vida al expropiar el petróleo. No sabía qué iba a pasar después, y fue terrible, porque hubo un boicot de Inglaterra, Estados Unidos y otros países para no comprar el petróleo mexicano. Incluso hubo amenazas de invasión del gobierno inglés para recuperar los pozos petroleros que consideraba de su propiedad..., pero el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt, muy inteligente, hizo las paces con México para comprar el combustible ante la inminente entrada de su país a la guerra, para lo cual el gobierno mexicano indemnizó a las empresas extranjeras.