El joven australiano de 17 años, llamado a ser la gran estrella de la velocidad en los próximos años consiguió bajar la barrera de los 20 segundos (19.98), pero su marca no fue validada porque la carrera se disputó con más viento del considerado en el protocolo de marcas.

Gout saltó a la fama en diciembre cuando, con 16 años, corrió esa prueba en 20.04, más rápido de lo que lo hizo a su edad el jamaicano Usain Bolt, doble plusmarquista mundial de los 100 y los 200 metros.

“Me sentí libre. Me quedaban 80 metros y me dije: ‘Vamos por todas”. Cuando vi el crono estaba contento y sorprendido. Ahora que lo he logrado, tengo que ser más regular”, explicó el joven tras la final.

Con información de Prensa Latina y Afp