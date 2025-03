De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de marzo de 2025, p. a11

El piloto mexicano Daniel Suárez acarició ayer la gloria tras finalizar segundo en la carrera de Las Vegas, quinta fecha de la temporada de la Copa Nascar, siendo el mejor resultado del tricolor en la campaña.

Suárez, del equipo Trackhouse Racing en la National Association for Stock Car Auto Racing, perdió terreno en las últimas 14 vueltas, al ser rebasado por Josh Berry, del histórico equipo Wood Brothers Racing.

Es un buen resultado, pero cuando estás tan cerca de ganar, siempre piensas en qué se pudo hacer diferente. En general, estoy orgulloso de mi equipo, todos hicieron una gran labor. Tenemos un buen paquete para pistas de milla y media y debemos seguir trabajando, pero vamos por buen camino. La afición aquí en Las Vegas, Fenix, California y más lugares siempre nos apoya con gran energía, y me siento muy orgulloso de representar a todos ustedes , expresó Suárez.

El piloto mexicano también se pronunció en entrevista con El Diario de Nueva York, sobre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Creo que como migrante y mexicano nadie me ha regalado nada. He tenido que trabajar muy duro por todo lo que tengo y por cada paso que he tenido que hacer en mi vida y en mi carrera. Estados Unidos es un país de migrantes donde hay gente de todo el mundo. Cuando yo me convertí en ciudadano había gente de todas partes del mundo y eso fue increíble. Al final del día la tormenta para, no dura para siempre. La economía la creamos todos nosotros y si se van los migrantes todo se acaba , comentó.

Hamilton, con mal debut en Ferrari

Mientras, en Fórmula Uno, Lewis Hamilton estuvo lejos de tener un debut soñado con Ferrari. La relación del siete veces campeón del mundo con su nuevo equipo fue puesta a prueba en Australia, la primera carrera de la temporada en Fórmula 1, la cual finalizó en un decepcionante décimo lugar tras expresarse frustrado por una mala estrategia que le costó una posible victoria en un circuito que tuvo como protagonista una tormenta.

“Decían que iba a llover solo una vuelta, que iba a ser una lluvia muy corta, así que mantuve la calma en pista y conseguí el liderato cuando todos entraron a boxes. Aguanté tanto como pude pero la información no fue la adecuada. Ha sido una pena”, mencionó el británico.