El también periodista destacó la importancia de crear “un personaje de una madre que no hace, no convierte su vida en una búsqueda, porque me parece demencial que como sociedad y desde las autoridades, hemos entregado a las personas que tienen a un familiar desaparecido la responsabilidad de buscarlo.

“Se han convertido en heroínas. Son mujeres quienes principalmente buscan. En los discursos oficial y social, en las narrativas de las redes sociales, se ha construido este heroísmo que hace que las autoridades se sigan lavando las manos y no cumplan con su obligación, y por otro, a ellas les pone una carga: ‘tengo que salir a buscar a mi hijo o a mi hija o a mi marido o a mi padre; tengo que ir a los desiertos con una pala y con una vara para agujerar la tierra y encontrar’. La solidaridad, la ternura y el acompañamiento se expresan con aquellos que están en acción y de manera hipócrita las hemos convertido en heroínas.”

Caneyada cuestionó: qué pasa con quienes no buscan, que no tienen la fuerza, la entereza para buscar, qué pasa con su sufrimiento y su dolor. Está totalmente ausente de las narrativas públicas porque eso nos devuelve como sociedad una responsabilidad que no queremos. Al Estado le devuelve algo que se ha negado a asumir. Esta exaltación de las mujeres que buscan me parece pernicioso y envenena una serie de narrativas que luego exculpan a los responsables .

El premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020 refirió que en mucha de su literatura hay un enorme dolor, vacío y rabia, y también un sentido de responsabilidad muy grande, de que quien termine la novela, quien la lea se haga preguntas sobre qué significa, cómo impacta en las personas que pululan la novela, en esta familia y en este joven toda la terrible tragedia que estamos viviendo, y de qué manera encarna en los cuerpos, más allá de los datos y los números, que congelan, distancian, crean una rutina de la desgracia y la tragedia .

El autor refirió que sintió que emplear el hiperrealismo en este título lo iba a hacer caer en lugares comunes y repeticiones de una historia muy contada.

“Por otro lado, el fenómeno es kafkiano, tan absurdo, delirante, difícil de asimilar desde la perspectiva de la realidad que viene sucediendo desde hace años −en Jalisco acaban de hallar este cementerio clandestino dentro de una casa de seguridad con cientos de zapatos−, que entendí que los lenguajes de lo insólito y lo fantástico me iban a permitir expresar con mayor fuerza y contundencia la tragedia de las desapariciones forzadas en México.”