l periodista Lawrence Weschler llevaba más de 20 años escribiendo para The New Yorker cuando viajó a La Haya en 1999 a cubrir el juicio del genocida serbio Dusko Tadic (y otros en ausencia, pero con orden internacional de captura) en el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra establecido en la ciudad holandesa. Allí se asomó con vértigo al horror de las guerras balcánicas, ocurridas poco antes en el corazón de la civilizada Europa. Antonio Cassese, jurista italiano que presidía el tribunal, durante un almuerzo lo orientó hacia la pintura de Johannes Vermeer exhibida en el museo Mauritshuis de Delft y el Rijksmuseum no lejos, en Ámsterdam. Como se sabe, los preciosos y precisos lienzos de Vermeer transmiten una paz luminosa, una soñadora melancolía en retratos de mujeres, escenas cotidianas y paisajes de Delft.

Como pronto pudo comprobar Weschler mientras admiraba y rumiaba los cuadros de Vermeer, no era esta serenidad lo que apuntaba Cassese, sino su contrario. Nacido en 1632, el artista creció, maduró y pintó en un país desgarrado por guerras y epidemias, en crisis de identidad nacional, religiosa, lingüística, política, en un continente convertido en polvorín violento y mortífero. Durante la guerra contra Inglaterra, su propia ciudad sufrió una terrible explosión en 1654 que mató a centenares, incluso amigos suyos. Después, la guerra contra Francia devastó los Países Bajos y hundió a Vermeer, muerto prematuramente en 1675, a los 42 años.

En un país sitiado, asaltado, hambriento y diezmado, Vermeer pintaba escenas contemplativas e inventaba una nueva manera de capturar la luz interior procedente del exterior. Su arte es de ventanas. Esa ciudad, y esas mujeres −como La chica de la perla, en el misterioso ir o venir de su rostro− habitan un mundo terrible. Cuando leen o escriben una carta, ¿es acaso de, o para, el novio o esposo en el campo de batalla? ¿A quién esperan la ciudad transparente y sus mujeres laboriosas?

Son apenas las primeras interrogantes que despierta Tríptico balcánico, del libro Vermeer en Bosnia (Vintage, 2005). Lawrence Weschler buscó también al Shakespeare de Enrique V en los mataderos de Srebrenica, y a Aristóteles en Belgrado. Bajo los mismos aires, Susan Sontag había montado Esperando a Godot, de Samuel Beckett, en Sarajevo sitiado.