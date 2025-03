Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 17 de marzo de 2025, p. 30

Vecinos de la colonia Ramos Millán, en Iztacalco, se quejaron de la inseguridad en la zona por el aumento de asaltos a plena luz del día y la falta de patrullajes, lo que permite a delincuentes cometer ilícitos que quedan impunes.

En entrevista, pidieron medidas pertinentes para combatir la inseguridad pues hace 15 días asaltaron a un joven al mediodía cuando solicitaba un taxi por aplicación y empezó a gritar sin que alguno de nosotros pudiera hacer nada, porque si se habla para que manden una patrulla tardan en llegar , señaló Viridiana Espinoza.

Mencionó que acompaña a su hijo de preparatoria al transporte, porque hay jóvenes que se concentran en ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y sin que les digas nada te empiezan a agredir física y verbalmente .

Asimismo, trabajadores de limpia dijeron ser basculeados por personas que les piden dinero para bebidas alcohólicas o refrescos, cuando están trabajando, ante lo cual ceden porque temen ser lastimados por no dar unos pesos .