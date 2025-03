H

ace un par de semanas en sus respectivas colaboraciones semanales para El Universal, tanto José Carreño ( La falta de soberanía interna vulneró la soberanía externa , febrero 12) como José Woldenberg ( Soberanía , febrero 18), nos convocan a revisitar el expediente fundamental de la soberanía, asumir su poderosa actualidad y rescatarlo de las fechas patrióticas. Una manera de ubicar con sensatez y firmeza las agresivas, majaderas incontinencias verbales del presidente norteamericano, quien no deja pasar día sin algún amago o amenaza. No son las grotescas intemperancias de Trump e Inc., las que requieren una respuesta de racionalidad y sensatez, sino la manera en que el gobierno estadunidense en su conjunto ha decidido enfrentar la supuesta amenaza del mundo y de México.

En opinión de Carreño nuestra soberanía está amenazada no sólo desde el flanco externo sino desde su interior “(…) a dos fuegos. El primero (…) el de los cárteles, que socavan la soberanía interior al despojar al estado del control de buena parte del territorio (…) esa situación alienta el siguiente fuego, el de Trump y (…) sirve para justificar sus aprestos de incursión militar (…)”.

Un punto de vista que comparte Woldenberg ya que “(…) si la soberanía también supone ‘el monopolio de la fuerza en un determinado territorio’ para ‘garantizar la paz’, debemos reconocer que en México se encuentran algunos territorios dominados por bandas delincuenciales que han puesto en jaque la soberanía. Y por desgracia esos dos fenómenos parecen retroalimentarse”, escribe.

Poderosos textos que apuntan a una cuestión fundamental que, sin embargo, es fácil perder de vista: si el ejercicio y la (necesaria) defensa de nuestra soberanía se limitan a arengas patrioteras o festivales de cartón, se vacían de contenido y pierden eficacia política. Es necesario dejar de lado las visiones autocomplacientes que, en nombre de la defensa de la nación, soslayan la relevancia crucial de las misiones internas.

Toca al Estado asegurar el imperio de la ley, proteger a la ciudadanía, darle seguridad, combatir a los delincuentes de suerte que la población no sea arrastrada a la vorágine de violencia e impunidad impuestas por los grupos delincuenciales. Tarea del Estado en un país de leyes, que nos advierte contra la tolerancia de gobernantes y servidores públicos al despliegue impune del dominio de la criminalidad sobre tierras y almas.