Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de marzo de 2025, p. 8

Almendra Moreno Aguilar piensa y repite, con certeza profundamente dolorosa, una conclusión tras cinco años de batalla legal contra la sustracción de uno de sus cuatro hijos: Yo ya no busco tener justicia, sé que nunca voy a recuperar a mi hijo .

Su convicción es tan fuerte que ya se despidió de él en una entrañable carta: Muñeco: desde donde lo veas, siempre nos amaremos. Te prometí estar siempre para ti y sigo aquí, aunque sé que no quieres verme más; que sepas que respeto tu decisión. Sabemos los dos que hace unas semanas volviste a hacer otra denuncia en mi contra .

Aquel niño que su padre se llevó a la edad 11 años, ahora tiene 16 e, igual que su ex marido, la ha demandado varias veces. El síndrome de alienación parental ha surtido efecto. De aquel menor amoroso con su madre no queda casi nada.

Es un dolor inmenso. Te drenan, te matan en vida. No lo puedo explicar en palabras. La violencia vicaria es matarte en vida a cuentagotas, es como una tortura. No hace falta que haya un verdugo con capucha, no es así. Los monstruos no existen; existen los hombres agresivos, la violencia de un hombre que puede tener pinta de buen tipo y es un verdugo ejerciendo violencia vicaria , dice en entrevista con La Jornada.

Su ex cónyuge (no podemos mencionar su nombre por razones legales) le ha abierto 30 procedimientos judiciales civiles y penales. Cuenta con más de 30 abogados y cuatro mandatarios que desde hace dos años le permiten no presentarse a ninguna audiencia.

Tlalnepantla

La historia de terror de Almendra comienza en Tlalnepantla, estado de México, donde su ex marido y su familia tienen un próspero Centro Educativo Multicultural, con grados desde kínder hasta universidad con maestría, doctorado y una amplia red de conexiones en el país y el extranjero; además de vínculos políticos.

Estuvo casada con él 14 años y procreó tres hombres y una mujer: Parecía un buen tipo. En su centro dan cursos para ser buenos padres, pero él continuamente me amenazaba con el divorcio. Durante los últimos siete años de matrimonio me decía que quería el divorcio, luego que no, después otra vez me lo pedía, y así .

El desgaste de la pareja fue terrible. Un 30 de abril él salió del domicilio conyugal; acusaba a Almendra de ser violenta ; le decía: Es súper peligroso vivir contigo . Narra que él se ponía muy agresivo, golpeaba a los niños continuamente; por ejemplo, al mayor (a quien sustrajo) lo golpeó en el cumpleaños de su hija.

El 19 de mayo de 2020 se disculpó y le dijo que actuó desde el miedo: “Usó tono de arrepentimiento y dijo que por todo el daño que me había hecho a mí y a los niños, ‘por favor, dame otra oportunidad. Hay veces que te amo y a veces te odio”’.

Era plena pandemia de covid, y Almendra le dijo que, por razones evidentes, no urgía el divorcio. Sin embargo, el 20 de ese mes, el hombre secuestró de manera sorpresiva a su hijo mayor. “Se lo llevó engañado. Dijo que iba a caminar, pero después habló por teléfono y platicó con su hija, de nueve años; le dijo que se iba a quedar de piyamada con sus abuelos.

“Secuestró a mi hijo en el primer semáforo en rojo de la pandemia. Fue muy difícil denunciarlo en ese momento, y me dijo: ‘por las buenas, el niño no va a regresar; esto fue fortuito’.”

Es obvio, comenta, todo fue planeado con la ayuda de su familia: “Mi ex suegra me dijo: ‘si tu regresas con mi hijo, yo te devuelvo al tuyo’. Yo le lloraba y le rogaba que me lo regresaran”.

Añade: “Desde muy chiquito mi hijo fue inducido para ser ‘el heredero’ portador del apellido. A mi ex marido siempre le interesó tener un varón, una especie de monarquía que hace a un lado a la mamá, como si yo fuera un vientre de alquiler”.

La pesadilla de esta mujer acababa de empezar. Su ex cónyuge pretendía desalojarla de la casa y quitarle a los otros tres niños, de nueve, seis y cuatro años: El 22 de mayo regresó con un camión de construcción y un ejército de abogados. Él siempre despliega fuerzas, mueve automóviles. Llegó a desalojarnos con uno de los abogados .

Explica que su intención era dejarla en la calle y sin hijos: Jamás pensé fuera capaz de hacer esto contra mí y los niños. Traía una orden de desalojo falsa. Empezaron las amenazas. Yo grité pidiendo auxilio; la autoridad comprobó que la orden era falsa y no logró desalojarme ni pudo quitarme a mis otros tres hijos, pero a continuación empezó una ráfaga de procedimientos legales .