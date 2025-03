De acuerdo con las fuentes consultadas, Molina Martínez, quien actualmente es candidato a ministro de la Corte para la elección del primero de junio, dijo que no estaba de acuerdo porque se iba a afectar una partida presupuestal.

El pasado 12 de febrero, durante una protesta realizada en la sede del CJF, los trabajadores del IFDP señalaron que en total fueron afectados 882 defensores de oficio y 319 asesores jurídicos.

Expusieron que a pesar de formar parte del PJF durante los últimos seis años, no han recibido aumento salarial y que existe discriminación por parte del CJF al no igualar sus salarios a los de secretarios de acuerdos, ya que ellos realizan actividades jurídicas que benefician a quienes no tienen posibilidades de pagar un abogado.

De esa manera, se les pagará 10 por ciento del sueldo que corresponde al Seguro de Retiro Individualizado, el cual había sido disminuido a 2 por ciento.