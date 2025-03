Elio Henríquez

Domingo 16 de marzo de 2025, p. 4

Las Margaritas, Chis., La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no va a haber nunca divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo y eso es lo que nos da la fuerza; si no tuviéramos esa fuerza no podríamos negociar con ningún país del mundo .

La mandataria dijo lo anterior durante su visita al municipio de Las Margaritas, al recordar que un periodista le preguntó una vez que si no le tenía miedo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ella contestó: ¿Cómo le voy a tener miedo si estamos juntos el pueblo y el gobierno?

Ante miles de personas, muchas de ellas cuya lengua materna es el tojolabal, tseltal o tsotsil, añadió que aunque en todo el periodo neoliberal quisieron hacernos creer que México era un país menor, que los mexicanos y mexicanas no teníamos la fuerza que otros países del mundo, ahora decimos que México es una potencia cultural y ésa se la dan los pueblos originarios .

Sheinbaum encabezó en la cabecera del municipio, puerta de entrada a la selva Lacandona, un acto sobre el programa Pensión Mujeres Bienestar, pero aprovechó para informar a los asistentes que el 1º de junio “va a ocurrir algo muy importante en nuestro país. ¿Ya saben qué va a pasar?, preguntó.

–Sííí –respondieron muchos.