Al premier británico Keir Starmer no le agradó la respuesta de Putin y se alista a entrar de lleno a la guerra con sus aliados europeos, bajo el disfraz de “tropas de paz ( sic)” en Ucrania ( https://bit.ly/41umJcsx ). lo cual significa para el Kremlin un casus belli. Ante esta ominosa amenaza, ¿Cuál será la postura de Trump?

Rusia ya recibió la promesa del nuevo mandamás de la OTAN, el holandés Mark Rutte, después de su visita a Trump en la Casa Blanca, de que Ucrania no será miembro de la OTAN y que había que empezar a desescalar las tensiones con Moscú con el fin de “restaurar gradualmente las relaciones normales con Rusia ( https://on.rt.com/d5ya )”.

Putin aceptó en principio la propuesta de alto el fuego de Trump, pero con sus matices alusivos ( https://on.rt.com/d5wa ) que no serán nada fácil de implementar.

Trump en su red social escribió: “Mantuvimos conversaciones muy buenas y productivas con el presidente Vladimir Putin de Rusia, y hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra llegue por fin a su fin, pero, en este momento, miles de tropas ucranias están completamente rodeadas por el ejército ruso y en una posición muy mala y vulnerable. He pedido encarecidamente al presidente Putin que les perdone ( sic) la vida. Esto sería una masacre horrible, no vista desde la Segunda Guerra Mundial ( https://bit.ly/3FxuZAV )”.

A propósito, Rebekah Koffler (RK), experta en espionaje de EU, nacida en Rusia, en una corta pero sustanciosa entrevista con Fox News (https://bit.ly/4kQVkdk), explayó que se trata de una respuesta negativa más que positiva de Putin, de acuerdo con su análisis sobre la lingüística estratégica del presidente ruso en su libro El Manual de Putin: el Plan Secreto de Rusia para Derrotar a EU (https://bit.ly/3RbqIFT), que no necesariamente representa la realidad presente, pero que es ilustrativo para analizar desde el punto de vista dialéctico, cuando su libro se publicó cuatro años antes del aplastante triunfo de Putin en Ucrania, al unísono del declive simultáneo de “Occidente ( whatever that means)” tanto de EU como de la Unión Europea (UE), de acuerdo al libro excelsamente prospectivo del ilustre jázaro galo Emmanuel Todd La Derrota de Occidente (https://bit.ly/4hCGlRq).

RK reconoce que en todos los juegos de guerra de EU y la OTAN, con todo y sus asfixiantes sanciones, pierden frente a Rusia .

Por cierto, el rublo ruso hoy cotiza a 85.19 por un dólar. Cuando asistí a la Cumbre 16 de los BRICS en Kazán cotizaba a 97.50 por dólar.

Lo que hay que tener en mente antes que nada, es que el incierto devenir de la Ucrania derrotada es uno de los varios puntos a negociar a escala global entre Putin y Trump: donde descuellan el futuro del dólar, del Medio Oriente y de la misma UE.

Una cosa es segura: no habrá un Minsk 3 para volver a engañar a Rusia.

