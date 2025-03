No se escapó el alcalde de Teuchi-tlán, José Ascención Murguía Santiago, quien desde 2021 ha gobernado ese municipio y contra quien también hubo mantas donde lo acusaron de estar coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que opera en la región Valles. Tanto Alfaro como Lemus y Murguía surgieron del partido Movimiento Ciudadano.

El ex gobernador Enrique Alfaro fue ampliamente repudiado –actualmente reside en Europa–, los manifestantes corearon su nombre para exigir que regrese al país y responda por haber convertido a Jalisco en un cementerio y ponerlo en primer lugar nacional en personas desaparecidas y fosas clandestinas.

Informaron que ubicaron las pertenencias de una persona de Tecomán en el rancho Izaguirre; pero esperarán a que haya más datos.

En Irapuato y San Francisco del Rincón, Guanajuato, colectivos protestaron frente a las alcaldías, donde colocaron veladoras, ropa y zapatos, y guardaron un minuto de silencio. También pusieron un tendedero con las fotografías y datos de mujeres y hombres desaparecidos.

Cientos de civiles y miembros de colectivos de Culiacán y Mazatlán , en Sinaloa, se congregaron en la catedral de la capital y frente al palacio municipal. En ambos sitios expresaron que por cada par de zapatos, mochila o prenda encontrada hay una familia desesperada por saber el paradero de su ser querido.

En la capital de Chihuahua y Ciudad Juárez cientos de personas se sumaron a la vigilia, en la primera se congregaron en el antimonumento Cruz de clavos, donde Gabino Gómez Escárcega, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, comentó que han documentado casos de cuatro familias chihuahuenses con hijos desaparecidos en Jalisco.

Mientras, en Juárez, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte exigió a las autoridades agilizar los procesos de identificación de las osamentas descubiertas en un predio del municipio de Casas Grandes.

En Morelia, Michoacán, la activista Evangelina Contreras, quien busca a su hija, Tania, desde 2012, manifestó que en la entidad no está exenta, porque sólo en los municipios de Jacona, Tarímbaro y Tacámbaro han sido encontrados restos humanos y óseos de más de 60 personas.

En la capital de Oaxaca, parientes de víctimas de desaparición protestaron frente al palacio de gobierno por convocatoria del Comité Flores y Mariposas, conformado por familiares de la defensora Sandra Domínguez, desaparecida en octubre de 2024.

Madres Buscadoras de Sonora colocaron fotografías y pertenencias de personas ausentes en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo. En un manifiesto firmado por más de 65 colectivos exigieron al Estado mexicano una investigación inmediata para Teuchitlán.

En Nuevo León, 200 miembros del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos instalaron prendas de vestir frente al palacio de gobierno del estado, denunciaron la existencia de fosas en la entidad.

En Morelos, integrantes de varios colectivos se juntaron en la plaza principal de Cuernavaca, donde exigieron garantías en la identificación de lo encontrado en Jalisco.

En Cancún, Quintana Roo, miembros del colectivo Madres Buscadoras expusieron que han localizado siete inhumaciones clandestinas en ese territorio; han recuperado 14 cuerpos en cenotes, tres personas con vida, y mantienen activas 16 fichas de búsqueda.

Madres buscadoras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pidieron a las personas que se llevan a nuestros hijos, padres y hermanos que no los quemen, no los mutilen; si ya pagaron con su vida, les pedimos de favor que se pongan la mano en el corazón y los dejen en algún lado donde se nos facilite encontrarlos, porque nos están dejando con ese dolor de buscarlos y no podemos tener paz .

En Zacatecas, decenas de activistas se concentraron en Fresnillo, Jerez y la capital del estado; pero en ésta tuvieron que cambiar el sitio previsto para el evento, porque el gobierno de David Monreal mandó poner un enorme toldo para un tianguis de artesanos y debieron moverse a la plazuela Francisco Goitia, donde oraron por sus ausentes.

En Nayarit, con rezos y velas encendidas, así como fichas de búsqueda, media docena de colectivos se sumaron a la vigilia nacional en la plaza Juárez de Tepic y en Bahía de Banderas.