–Y

o soy Blanca Rodríguez, u-ru-gua-ya. Soy profesora de literatura y periodista; trabajé durante 38 años en el Canal 10, y en la radio El Espectador, en Montevideo, Uruguay. Mientras fui periodista, pude escribir libros, como usted ha hecho. Ahora soy senadora electa por el Frente Amplio y me enorgullece visitar a México.

–Qué bonito. ¿Cuál es el motivo de su visita a México, Blanca?

–Escribí un libro El correo del general, una investigación y una selección de la correspondencia del general Liber Seregni en prisión. Se había publicado su correspondencia política, pero la privada no. En 2003, el general Seregni me llamó para decirme que le gustaría que yo trabajara con él. Nos reunimos muchas tardes, y con su esposa, porque en realidad la dueña de las cartas era ella, quien las había escrito. Elegimos las misivas, pero además, en cada conversación, él me contaba en qué circunstancias las había recibido, y ella, cómo y cuando las había recibido, durante años de mucho miedo, soledad, dolor. Ella se quedó sola, porque sus hijas también tuvieron problemas para permanecer en Montevideo. Entonces fue muy lindo, porque cada carta tenía su clima, el recuerdo de un momento difícil o feliz de su vida. El general Seregni le hace una declaración de amor, todas las cartas terminan con un: te amo y el dibujito de un clavel o de una rosa con un consejo: Por favor, deja de fumar ; Por favor, cuídate ; Por favor, recuerda que te amo ; “Hoy es domingo, ¿por qué no pones el bolero Domingo sin ti, y lo escuchas y recuerdas los tiempos que pasamos juntos?” En cada carta, él le promete un futuro; o sea, cada misiva tiene que ver con ese momento tan triste que están viviendo, él la convoca a soñar con lo que está por venir. Es muy esperanzador.

“En una conversación con ellos, me contaron que el general Seregni estuvo aquí en México y trabajó en Puebla, en el Observatorio Astronómico de Tonantzintla, con Guillermo Haro, el reconocido astrofísico. Seregni contó que además aprendió muchísimo con el astrónomo, a quien acompañó a observar. Hicieron muy buena amistad; él tenía preciosos recuerdos de su tiempo como observador astronómico en México, donde además generó una camaradería con otros científicos a cargo de Haro.

“En México, su esposa quedó embarazada y decidió ir sola a tener a su primera hija en Montevideo, y él le pide que le ponga el nombre de una estrella, y él le pone Betel por Betelgeuse, una estrella roja cercana al Sol, que observaba con Guillermo Haro. Liber Seregni tenía un lindísimo recuerdo de su estadía en Tonantzintla. El general Seregni me habló de Guillermo y me habló de usted; supe que años después, Seregni la recibió en Montevideo y la invitó a cenar.”

–Sí, cuando el Frente Amplio ganó las elecciones me pareció que a Uruguay había llegado la luz y nuestra reunión fue muy feliz.

–Uruguay es un país muy lector. La literatura latinoamericana tiene una presencia importante entre nosotros y conocemos a sus clásicos, pero también a jóvenes. Ahora me llevo una cantidad de libros de jóvenes escritoras mexicanas que todavía no llegan a Uruguay.

“El general Liber Seregni era un general atípico, porque, por un lado, tenía formación militar, y por otro, era intelectual. Me convocaba a las tres todos los días para dictarme sus escritos y yo sabía que tenía que llegar a las tres en punto. Además de tener esa formación intelectual tan disciplinada, era un hombre con muchos intereses, porque mientras hizo su formación militar asistió a las tertulias de cafés de intelectuales en Montevideo y se hizo amigo de la famosa Generación del 45, la de Benedetti, Idea Vilariño, Amanda Berenguer y Ángel Rama, en Montevideo.

“Seregni frecuentaba a los creadores de su época. Él me decía que esa disciplina intelectual de lectura y escritura le permitió sobrevivir en la cárcel, porque él estaba confinado a un espacio muy reducido, y se organizó de tal manera que todos los días hacía su caminata y contaba los pasos para mantenerse bien; además, leía hasta que se ponía el sol en los barrotes, y eso lo salvó, porque además se acostumbró a hacer ejercicios matemáticos y a mantener su capacidad de cálculo. En el libro que escribí, publiqué la lista de los que él leyó en la cárcel, y es impresionante; a su esposa le pedía El banquete, de Platón; El otoño de la Edad Media, y ensayos difíciles, porque quería seguir formándose. No pedía ficción.