La glorieta del Metro Insurgentes se llenó con decenas de jóvenes vestidos con camisetas de agrupaciones como My Chemical Romance, Green Day y Pxndx (Panda), así como pancartas donde se leían frases como Hagamos a México emo otra vez , o ¡Soy emo y qué!

Acompañados por figuras de cartón de tamaño real del músico Gerard Way, peluches de Domo Kun, mangas de rayas negras y blancas, así como altas concentraciones de delineador, los manifestantes hicieron gala de múltiples elementos de la subcultura en la que encajan, al señalar que nunca fue una fase, sino un estilo de vida .

Al arribar, los casi 30 grados no impidieron que cantaran a todo pulmón The kill, de la banda estadunidense Thirty Seconds to Mars, ni que formaran las clásicas ruedas de slam para bailar entre empujones y risas.

La nostalgia también se hizo presente cuando en medio de la congregación se organizó una representación de la famosa batalla campal con la tribu de punks, que ocurrió en el mismo lugar hace 17 años.

En el frente de combate el ambiente adquirió una tonalidad morada debido a las bombas de humo utilizadas por los asistentes, mientras aventaban botellas, agua y basura en medio de un entorno completamente festivo. Sólo faltaron los hare krishna para completar el cuadro.