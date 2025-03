No caer en la trampa de que se siente bien, de que me hace sentir bien. No, tarde o temprano las drogas conducen a la muerte , subrayó Delgado Carrillo. Por ello, indicó, en todas las secundarias y preparatorias públicas del país se realizarán diversas actividades culturales, artísticas y deportivas con la participación de la comunidad escolar.

Como parte de la jornada, el coro del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, integrado por alumnos y egresados de la institución, interpretó varios ensambles corales. Además, alumnos del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) pusieron a prueba a los asistentes con rutinas de box y cardio.