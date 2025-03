Mejor que el campamento

Una de las familias que viven desde el martes pasado en este edificio es la de Zulay (nombre ficticio para resguardar su identidad), quien reconoció que pese a los inconvenientes es mejor que estar en el campamento. Allá no dormía por miedo a que llegara el gobierno o Migración .

La mujer de nacionalidad venezolana compartió que junto con sus familiares, incluida una menor de edad, llevaban siete meses en el asentamiento irregular pues su anhelo era llegar a Estados Unidos, pero éste se desvaneció luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, canceló el sistema CBP One para solicitar asilo.

Expresó en entrevista que al ya no tener otra alternativa su intención es regresar a Venezuela. La joven madre expresó su tristeza por cómo su sueño se vino abajo, pese a todo lo que ha vivido. A mí me violaron en la selva (del Darin, entre Panamá y Colombia) y también cuando me agarraron aquí entrando a México. Es la primera vez que salgo de Venezuela y mire cómo estoy. No es fácil .

Además de este hotel, el gobierno de la ciudad cuenta con el CAIS Vasco de Quiroga, en Tepito, a donde también fueron traslados migrantes tras el desalojo de la semana pasada.