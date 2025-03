Ap, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 15 de marzo de 2025, p. 18

Washington. Una niña de Texas y ciudadana estadunidense bajo tratamiento para un cáncer cerebral fue deportada esta semana a México junto con sus padres indocumentados, informó NBC News.

La familia está desesperada por regresar a Estados Unidos a fin de continuar la terapia oncológica, después de que las fuerzas de inmigración expulsaran a la niña de 10 años (y a cuatro de sus hermanos) de Estados Unidos el 4 de febrero.

El mes pasado, cuando la familia viajó de su casa en Río Grande a Houston para acudir a una revisión médica de urgencia, un control fronterizo la detuvo. Visitaron a los especialistas otras cinco veces sin problemas, declaró el abogado Danny Woodward, quien representa a la familia con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

La madre declaró a la cadena estadunidense que intentó explicar a los agentes la situación de su hija, pero no tuvieron interés de oírlo , mientras, Woodward expuso que los padres no tienen antecedentes penales, aunque no tienen un estatus migratorio válido . El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos deportó a la familia, según el abogado.