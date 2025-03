Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 15 de marzo de 2025, p. 21

En su reunión del próximo martes, ya no habría un solo pretexto para que la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados no le notifique a Cuauhtémoc Blanco (de Morena) sobre el comienzo del trámite de desafuero en su contra, pues el tema no puede retrasarse más, e incluso debe convocarse a un periodo extraordinario para analizarlo.

Así lo afirmó Raúl Bolaños (PVEM), miembro de dicha instancia legislativa, quien recordó que, a pesar de que el domingo pasado venció el plazo de tres días para notificar al ex gobernador de Morelos sobre el arranque del proceso de estudio de desafuero, ese paso no ha sido cumplido aún por la Instructora.

Luego de reiterar que no es necesario hacer ninguna votación para admitir la denuncia, como afirma el presidente de la SI, Hugo Éric Flores (Morena), el diputado verde señaló que en caso de que se lleve a cabo ese ejercicio de consulta él va votar el próximo martes porque el caso sea aceptado ya, así como a cuestionar por qué no se hizo desde el principio.