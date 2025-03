Los temas Aire soy, Bambú y Este mundo va son ya himnos que fueron reconocidos por sus fieles y de inmediato propagaron emociones y los recuerdos de toda una época. La banda sonora de varias generaciones se disfrutó a plenitud.

El concierto estaba en su apogeo, pero a las 21:19 la alerta sísmica comenzó a sonar y se confundió con los ritmos. Los músicos en el escenario continuaron hasta el final de Este mundo va. Después se retiraron con el aplauso del público.

A las 21:28, pasado el susto, comenzaron las miles de voces a gritar: ¡Bosé, Bosé, Bosé! A media luz permaneció el escenario. Finalmente regresaron a sus lugares los músicos y coristas. Con Sereno, Bosé retomó el concierto.

Solo sí, Hacer por hacer, Como un lobo continuaron y luego Miguel Bosé dijo: ¿cómo estamos? ¡Jamás en la vida me había pasado semejante cosa! No sé a ustedes. Mañana no se quejen de que esto no ha sido una superchingona producción, ¡qué momentos! ¿Estamos bien? Con ganas, ¡vamos! .

En pro de la paz, entonó la letra de Nada particular. El espectáculo continuó con cambio de atuendo del español, ahora en color rojo, retomando su ritmo con Olvídame tú y Sevilla. Contó sobre sus recuerdos y emociones antes de interpretar Amiga, Creo en ti, Partisano, Puede que, Morena mía, Si tú no vuelves y Amante bandido, entre otros temas emblemáticos que ya lo colocaron entre las leyendas de la música internacional, sumados a canciones como Te amaré, Por ti y Don Diablo.