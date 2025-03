Ana Mónica Rodríguez

Sábado 15 de marzo de 2025, p. 8

La cantante y compositora colombiana Andrea Echeverri tomó en una noche de eclipse lunar el Centro Cultural de España (CCE), pero con la potencia de sus letras y música, que hizo resonar ese recinto con mensajes de sororidad, resistencia, libertad y rebeldía, al tiempo que pugnó por el respeto, la igualdad, los derechos y la lucha de las mujeres.

El canto de poder femenino, de Echeverri, voz de la agrupación Aterciopelados, resonó en su proyecto solista Ruiseñora, en el contexto del programa especial 8M en el recinto del Centro Histórico, como parte de la campaña Desde la raíz mi voz florece, impulsada por la Unión Europea.

El título del concierto, dijo la intérprete, evoca al tercer álbum de su carrera como solista, donde predominan las percusiones y letras que invitan a la reflexión. La noche del jueves fue de gran energía, fuerza y magia protagonizada por una banda de mujeres, entre instrumentos y coloridas flores en el escenario.

Echeverri estuvo acompañada por la estadunidense Ana La Texana, la venezolana Irina Índigo y la mexicana Malena Duarte, con quienes deleitó a la audiencia de manera muy amena, en un encuentro artístico y de reflexión, con el canto al poder femenino y a la defensa de los derechos humanos. En el concierto también participó la ceramista peruana Rosamar Corcuera, quien creó, en tiempo real, la obra Mujer montaña.

Echeverri, artista convencida de que es fundamental seguir hablando de feminismo en el siglo XXI, porque el machismo persiste, oprime, violenta y cobra vidas a diario , también se presentará con Aterciopelados, al lado de Héctor Buitrago, el domingo en el 25 Vive Latino.

La cantante contó, antes de salir al escenario, que el pasado 7M “lanzamos tres canciones en un epé, las cuales tienen que ver con este mes; se trata de Mor, Ruana vs bikini y Mamíferas”, temas de su autoría, con su característico estilo crítico y tintes de humor, que formarán parte del próximo álbum de estudio, Genes rebeldes.

Echeverri comentó en una breve charla con medios: “Ser mujer es duro, cuando la protagonista de una publicidad es una chica semidesnuda es un peso que cargamos todas, por eso he escrito muchas canciones sobre el cuerpo. Tengo una hija de 22 años, que en algún momento, me dijo: ‘mami, escribe más letras como El estuche’, y por ahí me fui”.