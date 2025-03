Si bien en su momento fue un recinto de vanguardia, incluso uno de los más grandes del mundo, aho-ra requería una remodelación para cumplir con los requisitos pactados con la FIFA cuando se le concedió a México, Estados Unidos y Canadá la sede del Mundial 2026.

Entiendo que en un momento dado se necesitan de acuerdos comerciales para conseguir ingresos ante una remodelación de esta magnitud y pueden poner-le el nombre de una marca, pero ya como le diga la gente (al recinto) es otra cosa. Yo seguiré hablando del estadio Azteca, y creo que muchos lo harán. Azteca significa raza, México , dijo el ex seleccionado nacional Enrique Borja.

El cambio de nombre de los estadios por marcas que los patrocinan ha sido una tendencia global. En México, los recintos de Monterrey y Guadalajara, que también serán mundialistas en 2026, recibieron hace un par de años la denominación de empresas que invirtieron en los respectivos clubes que son dueños de los inmuebles.

El nombre ya fue sustituido en las redes sociales del recinto e incluso el anuncio que lo identificaba a la entrada fue cubierto por una manta como parte de la transición. No obstante, los aficionados reaccionaron con molestia.

Pónganle como quieran. Es y seguirá siendo siempre el estadio Azteca , señalaron varios usuarios en redes sociales. El nombre ya trascendió en el tiempo y perdurará en la conciencia del colectivo , agregó otro aficionado.

En la memoria mundial

Raúl Barrios, ex director de operaciones del Coloso de Santa Úrsula, aún recuerda cuando intentaron cambiarle el nombre al recinto hace casi 20 años en conmemoración a Guillermo Cañedo, quien fue-ra directivo del futbol y clave para traer a México el Mundial de 1986.

La instrucción fue quitar todo lo que dijera Azteca, pero el recinto ya tenía reconocimiento internacional. Incluso, en un partido amistoso, los silbantes, quienes eran extranjeros, hacían comentarios jocosos porque México no jugaba en el estadio Azteca , narró.

Con la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, la presidencia de Televisa pasó a manos de Azcárraga Jean, quien decidió restablecer el nombre histórico del mítico inmueble.