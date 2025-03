Es momento de decir que Martha Wainwright pertenece a una familia musical muy importante. Es hija de los prestigiados músicos folk Kate McGarrigle y Loudeon Wainwright III. Es medio hermana de Lucy Wainwright, con quien grabó el álbum Song In The Dark. Y es hermana del gran Rufus Wainwright, que el Disquero dio a conocer con una obra de arte titulada Take All My Loves. 9 Shakespeare Sonnets.

Oh baby, you’ve got a way with me, with me And the birds fly high in the sky high And we watch them, wishing and hoping That we could be them

When you undress don’t close the door I know you’re in there Long brown legs curly brown hair The world ends here

El titulo del disco alude al par de versos que dan inicio (ignician, ígneos) al Soneto 40 de Shakespeare:

Take all my loves, my love

yiei, take them all

Los 154 sonetos de Shakespeare suelen distinguirse entre los Fair Youth, es decir los del amor sereno, y los Dark Lady, los del amor turbulento, los del mal de amor.

Los nueve sonetos que eligió Rufus los presenta con ropajes musicales exquisitos, que van de David Bowie a Gustav Mahler, de la música isabelina al rock, del music hall a Bertolt Brecht, de un asombro hacia otro asombro .

Además de contexto creativo, la mención del disco hermoso de Rufus sirve para decir que él es una de las figuras fundamentales en la vida para su hermana Martha, quien en sus canciones suele hablar siempre de su familia y en especial de su hermano, a quien ha dedicado muchos versos y muchas canciones, como la pieza titulada Laurel & Hardy, cuyo inicio describe esa relación filial así, con los siguientes versos que selecciono del total:

I wrote this song late last night about

my brother and

all his might

He’s Laurel, he’s Hardy, he’s the life of

the party

We share a mother, we do and a daddy

too

Home on avenue and a melancholy

mood

With a rhapsody in blue

Rufus está casado con Lorca, la hija de Leonard Cohen. Pocos saben que Martha Wainright es autora de varias de las canciones que hicieron inmortal a Leonard Cohen, entre ellas algunas del álbum I’m Your Man, de 2005, del monje budista Leonard Cohen, y se trata, nada menos, que de la pieza Tower of Song (que Martha canta, ejem ejem, mejor que Leonard), y también escribió para Cohen las obras Winter Lady y The Traitor. Y ya encaminados, diremos que hay composiciones de Rufus Wainwright que hizo también para Leonard Cohen, por ejemplo la famosísima Chelsea Hotel 2 y la muy celebrada Everybody Knows. Ah, y I’m Your Man y la también celebérrima Suzanne, son de la autoría de Nick Cave, quien forma parte también de la familia extendida de Martha Wainwright.

El nuevo disco de Martha, 6 Songs, es una revisitación de piezas contenidas en sus discos que la hicieron célebre desde su primer disco, homónimo: Martha Wainwright (2005), y después el álbum I Know You’re Married but I’ve Got Feelings Too, seguido de Come Home to Mama (2012) y el muy interesante trabajo titulado Love Will Be Reborn (2021), cuyo segundo corte, Getting Older, acusa el momento vital que atravesaba la compositora, luego de una separación amorosa que le causó mucho dolor y el enfrentarse a su nueva existencia. Se trata del clásico disco de madurez en todos sentidos y, por cierto, se nota aún más la influencia folk de Bob Dylan.

Se trata de un álbum donde Martha pareciera adquirir una nueva personalidad después de los años convulsos, de las pasiones extremas y luego de una dolorosa separación que la deja sola, situación que convierte en música de una manera dramatúrgica de largo alcance y forma nuevo parteaguas.

Ese álbum, Love Will Be Reborn, la devolvió al mundo de la esperanza y el optimismo y le permitió juntar seis canciones cercanas a su corazón, y por eso su reciente disco se llama simplemente así, 6 Songs y la canción número 6 es la más hermosa de todas las que ha escrito y puesto en escena, se titula Don’t Forget y es de este talante:

Don’t forget that I will always love you

Just a reminder to help pave your

pathway

Fall it cools, winter it snows

Spring it rains, summer comes

And you go

So when will we meet next and where

will it be

On a platform track in an old movie

Cause times move in circiles & can

leave you anywhere

He aquí una poeta, cantante y compositoras con todos los merecimientos.

