Me interesa mucho que el público disfrute los sonidos, la forma en la que hacemos este concierto, para acompañar la idea de lo que Tan Dun quiso plasmar, ese homenaje a su maestro y a su tierra natal. Podemos ofrecer una presentación polifacética que la audiencia disfrute; no será un concierto clásico. Quiero encontrar los sonidos ideales para combinar con la Ofunam, y complementarlos.

En su álbum Cycle.Sound.Color incluyó el agua en algunas de sus canciones. La artista dio forma a algunas de sus improvisaciones, pero ve como reto mezclar ese trabajo con una orquesta de cámara, lo cual es mucho más complicado: Quiero que todo se vincule bien con los compañeros que tienen instrumentos de cuerdas y de viento; me parece que estamos haciendo una sinfonía multicolor que va a ser un espectáculo visual , aseguró.

Si bien el empleo del agua en la música es poco usual, las nuevas generaciones de artistas ya trabajan con ella; prueba de ello es la gran singularidad de instrumentos complementarios, como tubos, bombas de aire, vasos, micrófonos y cuencos, entre otros. Ahora está de moda, y los profesionales han estado incursionando con estas herramientas; me parece que aporta a la universalidad de la música , dijo Vanessa Porter.

El agua me parece algo sensacional como artista; me interesa jugar con nuevos instrumentos musicales, por lo que esto es refrescante para mi trabajo , comentó.

“Cuando escuché la pieza, me pareció muy interesante, porque siempre estoy abierta a encontrar sonidos que me permitan plasmar lo que crea mi imaginación.

En busca de sonoridades

Para Vanessa Porter, la mayoría de las veces no estamos suficientemente concentrados para ocuparnos de escuchar la gran variedad de sonidos que nos rodean, ya sea en la ciudad o un ambiente rural:

Llevamos una vida ajetreada, presurosa, no nos damos cuenta de este gran universo de música que hay a nuestro alrededor; ese va a ser un reto para nuestro público, porque al ser éste un concierto con agua, tienen que poner mucha atención a las tonalidades que pueden disfrutar. Escuchar y tomarnos nuestro tiempo es muy importante , explicó.

Vanessa Porter está enfocada en los objetos con los cuales puede hacer música, desde papas hasta agua, copas y platos, pasando por máquinas para hacer malteadas, y hasta piedras. “Hay formas de hacer sonar todo y combinar los sonidos con el fin de hacer experimentos; me gustan mucho algunos sonidos que comienzo a reflejar en mi mente y a hacerlos recuerdos.

Crecí en una casa donde todos son percusionistas, por lo que siempre tuve a la mano instrumentos muy variados; eso me hizo muy feliz, pero después de acabar mis estudios, hace cinco o seis años, me pareció que en mi profesión tenemos muy pocos sonidos y melodías. Hay un repertorio limitado, y eso me aburrió, entonces decidí embarcarme en la búsqueda de más.

La artista aseguró que no hay un objeto en especial que la haya maravillado, pero en ocasiones hay sonoridades que se pueden plasmar como recuerdos: Hay tantos que quedo anonadada. Uno de los que más me gustó fue el de un tubo de goma: cuando lo agité parecía un lamento, y si varias personas los blanden de manera simultánea, me traen recuerdos; inmediatamente pensé en el llanto de un fantasma en el bosque .

Vanessa Porter interpretará como solista el Concierto acuático, de Tan Dun, hoy a las 20 horas y mañana a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (avenida Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México). Los boletos se pueden adquirir en el sitio de Boletos Cultura UNAM.