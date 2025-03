S

iendo presidenta electa, unas semanas después de su innegable triunfo, Claudia Sheinbaum dijo textualmente: Vamos a dar fin al Usicamm , refiriéndose al sistema de carrera para los maestros creado con la reforma constitucional de 2018; sin embargo, el formato y los ejes para el desarrollo de propuestas de los foros estatales convocados por la autoridad educativa y los órganos legislativos, de ningún modo se plantearon para tal encomienda, por el contrario, indujeron a reformular los criterios siempre desiguales y excluyentes que han reproducido entre un sexenio y otro.

Esto resulta de primera instancia en un engaño, pudiendo derivar en otra traición a la confianza de los docentes, tal cual se hizo con la Ley del Issste, de la que también se prometieron cambios sustanciales para recuperar un sistema de jubilación que revirtiera los agravios de los anteriores gobiernos neoliberales. No obstante, ninguno de los dos mandatarios de la Cuarta Transformación recogió las demandas centrales del magisterio; contrariamente, la iniciativa 2025 propuso nuevos perjuicios a los trabajadores al servicio del Estado y, según declaraciones recientes de la titular del Ejecutivo federal, esta última propuesta no se ha retirado (pese al evidente descontento social) sólo se dejó en pausa para su posterior aprobación.

La Usicamm tiene varios inconvenientes que, tanto la autoridad educativa como el Poder Legislativo no pusieron a discusión en los foros de consulta ni en las mesas de diálogo con el sindicalismo democrático: 1) creó un régimen laboral que excluyó a los profesores de los derechos establecidos en el artículo 123; 2) impuso una relación de trabajo individualista que rompe con el contrato colectivo y los derechos sociales; 3) excluyó, más allá de la mera observación, al sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores y del contrato colectivo, y 4) impuso el mérito, es decir, la competencia personal y el ascenso individual en una escala de ascenso profesional excluyente de las mayorías, como criterio del sistema de carrera.

Si no se trastocan de raíz, es decir, desde la Constitución y no de sus leyes secundarias, ninguno de los cuatro componentes mencionados, sólo habrá cambios cosméticos, tal vez los nombres de los criterios meritocráticos, los puntajes, la eficacia de los procesos excluyentes o correcciones en la ineficiencia de las plataformas digitales; pero, esto no elimina nada ni restituye ningún derecho. De fondo, lo que permanece en los sistemas de carrera docente desde las reformas de los años 90, es uno de los tres objetivos originales de la doctrina neoliberal: desmantelar los logros laborales de los trabajadores y sus formas de organización colectiva.