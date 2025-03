Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 14 de marzo de 2025, p. 4

El bloqueo económico que desde hace décadas mantiene Estados Unidos contra Cuba afecta a todos los residentes de la isla, pero ejerce violencia especial contra nosotras las mujeres , señaló la diputada Arelys Santana Bello, y dejó claro que pese a la política aún más agresiva de Donald Trump y sus nuevas amenazas, no tenemos ni miedo ni menos fuerza para seguir resistiendo .

La presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba expuso en entrevista que la solidaridad de México y otras naciones ha sido fundamental, pero es muy difícil el día a día de las cubanas y las familias en general por las carencias a que nos someten, por la afectación en el transporte, en los medicamentos, los negocios que pudiéramos hacer, pero eso nos ha obligado a una resistencia creativa .

Les preguntan mucho cómo han podido resistir, y la respuesta es siendo creativos. No nos dejamos vencer. Sabemos que la revolución ha sido un proceso de masas que hicimos las cubanas y los cubanos y el imperialismo no nos va a doblegar. Sabemos que tenemos recursos, fuerza, naturaleza y coraje para seguir resistiendo, pero no es fácil .