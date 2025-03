N

o se sabe si la decisión forma parte del plan A (o del B, C, D, etcétera), pero lo cierto es que, como señal de buena voluntad , el sonriente gobierno mexicano decidió, por ahora , entregar una flor a su salvaje par estadunidense luego del golpe arancelario; es decir, no responderá con la misma agresividad con que la Casa Blanca lo hace en contra de México. Entonces, ¿esa es la estrategia ? Se suponía que la respuesta se basaba en la reciprocidad (tú me pegas, yo te pego), pero con esa muestra de pasividad, siempre en mente el próximo 2 de abril, parece que el sueño de Palacio Nacional es obtener una respuesta igual (tal vez un ramo de rosas) de la Casa Blanca.

El chantaje gringo es claro: aquellos países que estén abiertos a trabajar con Estados Unidos recibirán un trato diferente , y quienes no, serán víctimas de la espada imperial, según advierte Howard Lutnick, secretario trumpista de Comercio. Por lo visto, parece que Palacio Nacional está dispuesto a plegarse a la coacción para ser incluido en la primera opción sin mayor alharaca. O como lo dijo el mismo funcionario (al más puro estilo de Don Corleone): Los mexicanos no respondieron (a los aranceles al acero y el aluminio) porque “hay naciones que analizan cuidadosamente cómo hacen negocios con nosotros (léase una oferta que no podrán rechazar); son pragmáticos y reflexivos, y la forma como vamos a tratar con ellos va a ser mejor .

En vía de mientras, la presidenta Sheinbaum no respondió a las medidas de Trump, al tiempo que no quita el dedo del renglón: esperará al 2 de abril, y será en esa fecha cuando se conozca el alcance de los aranceles recíprocos a todos los socios comerciales anunciados por Trump, y ya con toda claridad tomar nuestras decisiones para proteger y desarrollar la economía de México; no tiene caso anunciar hoy una, después otra , sino saber exactamente de qué se trata.