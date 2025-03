E

n el país de lo estrambótico, el diputado federal tan protegido por Morena y sus aliados, Cuauhtémoc Blanco, anuncia enfurruñado que no dará más entrevistas a medios de comunicación pues, al estilo del entonces procurador de justicia Jesús Murillo Karam, el ex futbolista profesional dice ya estar muy cansado de que le tiren .

Convertido merced a su popularidad deportiva y mediática en político, e incluso en gobernante de Morelos, Blanco no repara en que es un representante popular ( haiga sido como haiga sido que Morena habilitó como plurinominal destinado a San Lázaro) y que debería estar genuinamente dispuesto a responder preguntas e informar. Él entiende que puede generar sus propias reglas e incluso mencionó que queda en espera de que se disculpen quienes lo han acusado de tantas cosas.

La jugada expiatoria parece ser clara: su media hermana lo acusa de intento de violación y es probable que sea muy difícil tener pruebas de un señalamiento así. De tal manera que, si la Sección Instructora de San Lázaro establece que no procede el desafuero del ex gobernador y ahora diputado, para ser sujeto a proceso penal, Blanco podrá generalizar que es inocente de todo, aunque la acusación que pareciera en vías de ser desechada se refiere a un caso de índole sexual, no al cúmulo de hechos de corrupción en el gobierno de Morelos.

¡Ah, el enmudecimiento de Cuauhtémoc ahora tendrá que agregar los cuestionamientos relacionados con un ex colaborador de su administración en cuya casa fueron encontrados restos humanos y otros elementos inquietantes! A Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, ex director del Fideicomiso Lagos de Tequesquitengo, lo buscaban por acusaciones de corrupción y, en su casa, encontraron cráneos, sangre y un altar.