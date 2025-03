Trump y Musk: el poder como negocio

ara el sistema que gobierna Estados Unidos, el ejercicio del poder es una fuente más de ganancia.

Acabamos de ver a Donald Trump hacer propaganda a los autos Tesla, negocio de su colaborador más cercano, Elon Musk, actuando en ese comercial con base en las recomendaciones que, por escrito, le entregó su socio.

Por ello, no es de extrañar que la guerra sea uno más de los negocios que quieren mantener funcionando. El plan de Trump la incluye abiertamente en los casos de Ucrania, Palestina y el Canal de Panamá. Juega el peligroso ciclo de amenazas-agresiones (verbales y materiales)-posposición de castigos-nuevas amenazas. Recuérdese que maltrató a Zelensky por no haber firmado el acuerdo que le presentó en la Casa Blanca para cobrar los apoyos que le ha prestado EU para la guerra.

También juega a la expansión de territorio que incluye además la apropiación de Groenlandia, la franja de Gaza y el Canal de Panamá. Ya dijo el mandatario que está barajando la posibilidad de una intervención militar en el citado canal. También ha insistido en la anexión de Canadá, con el canto de las sirenas de que sus habitantes vivirían felices y seguros si fuesen el estado 51 de su unión.

Es visible el delirio del estadunidense por los impuestos (aranceles, prefiere llamarles). Maneja el discurso de que su nación ha sido abusada por el resto del mundo, al que ha entregado enorme cantidad de riqueza. Y hoy se propone recuperarla cobrando tributos a las operaciones de comercio y forzando a sus empresas a volver a suelo estadunidense, incluso echando abajo los tratados que inventaron para someter a otros gobiernos, como el T-MEC.

Ya no hablan de neoliberalismo, que fue el modelo que instalaron en el planeta por medio de las recetas de los organismos internacionales de crédito. Ahora quieren levantar muros y proteger a sus nacionales. Sólo que la mezcla entre el ejercicio del mando y el afán de lucro es perniciosa. Las imposiciones de Trump tienen pocas posibilidades de éxito.

José Enrique González Ruiz

La enferma oposición

En su artículo Oposición, al diván (12/03/25), Juan Becerra Acosta plantea algunas preguntas sobre la oposición de las cuales sobresale una: La oposición en México, ¿es sana? , cuestiona y él mismo responde: La oposición no es ajena a presentar síntomas de seudología fantástica, o mitomanía, que consiste en el comportamiento de mentir compulsivamente , y propone una solución: el diván.