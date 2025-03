Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de marzo de 2025, p. 19

Moscú. A reserva de reunirse la noche de este jueves con el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para hacer a puerta cerrada un balance de las objeciones que plantearon por teléfono los asesores del Kremlin a sus contrapartes estadunidenses, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, adelantó que la idea de una tregua [con Ucrania], en sí, es correcta, pero hay cuestiones que es necesario discutir .

Al responder una pregunta tras hablar con su par bielorruso, Aleksandr Lukashenko, y agradecer al presidente estadunidense, Donald Trump, por dedicar tanta atención a lograr una solución negociada con Ucrania, Putin dijo estar de acuerdo con un alto el fuego, pero eso debería conducir a una paz duradera, imposible de alcanzar sin eliminar las causas que originaron el conflicto .

No le gustó al titular del Kremlin que la propuesta de tregua en Yeda (Arabia Saudita) haya venido de Estados Unidos, cuando –a su parecer– Ucrania debió de haberles rogado que la formularan ellos tomando en cuenta las realidades sobre la tierra , eufemismo con que las autoridades rusas denominan las cuatro regiones ucranias que se anexionaron aun antes de ocuparlas por completo.

Putin, quien el miércoles con uniforme militar visitó por primera vez en calidad de comandante supremo del ejército el cuartel general de sus fuerzas en Kursk, está convencido de que el contingente ucranio que invadió nuestro territorio (en agosto de 2024) está aislado y tiene sólo dos opciones: rendirse o morir .

Entre las cuestiones que, según él, requieren respuesta y que mientras no se aclaren no tendría sentido ninguna tregua, el mandatario ruso mencionó: ¿Qué vamos a hacer con la parte de la región rusa de Kursk todavía en manos de tropas ucranias?, ¿qué pasará si declaramos una tregua de 30 días?, ¿todos los militares ucranios [que están en Kursk] se retirarán sin combatir, tenemos que dejarlos ir después de que cometieron infinidad de crímenes contra la población civil?, ¿o los dirigentes ucranios les ordenarán deponer las armas y entregarse como prisioneros? No es claro cómo se hará .