Viernes 14 de marzo de 2025, p. 18

El Supremo Tribunal Federal de Brasil examinará el próximo día 25 si juzga al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) por intento de golpe de Estado, luego de que la fiscalía desestimó ayer los argumentos de su defensa. La entidad abogada del pueblo acusó a mediados de febrero al ex mandatario de haber planificado un complot, que finalmente se frustró, para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, ante quien perdió las elecciones en 2022. Bolsonaro fue imputado junto a 33 personas acusadas de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada, entre otros delitos. En la imagen, el ex gobernante en su discurso del mes pasado ante militantes del Partido Liberal, en Brasilia.