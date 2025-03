El ex instructor, tras ser suspendido por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), mediante la Comisión Disciplinaria, negó las acusaciones a través de un comunicado en sus redes sociales.

El pasado 8 de marzo, usuarias en redes sociales denunciaron a su ex entrenador de gimnasia olímpica, por abuso sexual, quien presuntamente atentó contra ellas cuando eran niñas entre 2015 y 2016.

▲ Las autoridades indicaron que los inmuebles permanecerán cerrados hasta que finalice la investigación. Foto Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León

Complicidad de la madre

Hasta el momento y de acuerdo con la fiscalía del estado, su-man ocho denuncias, las cuales ya están en una carpeta de investigación. Los inmuebles permanecerán cerrados hasta que finalicen las indagatorias.

Tras confirmarse ocho carpetas de investigación por parte de la fiscalía, en redes sociales, la madre de una de las víctimas compartió un testimonio donde aseguraba que había confrontado a la madre de Eduardo, quien también era dueña del gimnasio Klass, ubicado en San Nicolás de los Garza.

“Te acuerdas que nos citaste en tu casa en la mañana temprano. Y te preguntamos directamente a la cara que si era verdad, a lo que contestaste que ‘sí’. Y nos dijiste tu típica frase que repetías en cada una de las juntas: ‘Ahorita debo recoger los pedazos y volvernos a pegar’. ¿Lo recuerdas?”, detalló la usuaria de Facebook Adriana Vázquez.

La madre de la víctima mencionó que la dueña del gimnasio le ofreció una beca para su hija y a ella, un puesto en su centro deportivo, cosas que rechazó.

“Nos ofreciste becar a nuestra hija en @klass y me ofreciste un puesto en tu gimnasio, pero te contesté que no. Al final de la plática mi esposo te preguntó. ¿En caso de dejar a nuestra hija aquí, qué seguridad nos das tú de que esto no le pasaría a nuestra hija? Y tu respuesta nos dejó helados: ‘ninguna seguridad’.