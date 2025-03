La imagen de mi padre forma parte de la cultura del país y se lo atribuyo al carisma que tenía, pues siempre fue muy querido. Dicen que se hizo en el cine, pero no. Se hizo en la lucha libre por muchos años. Era tan popular que fue parte de una historieta de aventuras, siempre reconocido como un hombre polifacético que nos inculcó los principios morales para ser querido por el público. Tras su partida, la gente creyó en mí y considero lo he representado dignamente.

“Son casi 43 años de carrera y han sido muchos los sucesos que he vivido y que sólo yo conozco. Existen dos decisiones cruciales en mi vida: aceptar portar esta máscara y decirle adiós a la lucha libre. Ustedes son muy jóvenes, pero créanme que es muy triste despedirnos de lo que nos apasiona, pues en cada lucha dejamos la vida en el ring. Los seres humanos usamos una máscara para cubrir nuestra personalidad, siempre lo hago con una sonrisa, pero hoy me siento triste”, comentó el enmascarado, quien matizó tenía aflicción de la buena.

▲ El hijo de la leyenda de los encordados hizo un esfuerzo por contener las lágrimas al asegurar que portar la máscara de plata no ha sido fácil y anunció que su última pelea en la Ciudad de México será frente a Fuerza Guerrera (abajo a la izquierda). Foto Joshua Reyes Sámano y Roberto García Ortiz

Las luchas de máscara contra máscara las hago porque tengo la certeza de ganar. Por esa razón nunca la expuse con el Perro Aguayo, pues sabía que me podía vencer. Nunca me atreví a decirle un sí al Villano Tercero o a Fishman. Son tres rivales que siempre me andaban acosando y les daba la vuelta porque sabía que podían desenmascararme. Actualmente tengo con qué ganar, pero si llego a perder, continuaré la gira sin ella , respondió el hijo del enmascarado de plata.

En una irrupción en la rivalidad, Dave Evans, primer vocalista de la banda AC DC, sorprendió con su presencia a los enmascarados y al puro estilo de un rockero de los años 70 expresó: La lucha libre mexicana es la mejor del mundo .

Bastó con salir de la sala de conferencias, donde el enmascarado de plata anunció que apostaría su tapa para conocer el impacto de ese personaje en la cultura mexicana.

México es cuna de grandes luchadores. Pero como El Santo ninguno. Su hijo lo hizo muy bien, heredó la simpatía con la gente de su padre y ratificó su historia con grandes actuaciones , comentó un taxista al preguntarle sobre el ídolo del pancracio, una vez que finalizó el acto.

El sucesor

Así como El Santo decidió alguna vez quién le siguiera en el cuadrilátero, Santo Jr se considera listo para seguir con el legado familiar como la tercera generación.

El Santo va más allá de ser un luchador y un personaje de ficción. No somos como Batman y Superman que solamente existen en los cómics o películas, sino que aquí estamos en carne y hueso con el poder más grande que es la tenacidad y las ganas de salir adelante. Agradezco la confianza que me dio mi padre y el honor de usar esta máscara, pues este personaje va más allá de quien la porte, es el público mexicano y la afición a la lucha libre. Me ha tomado tiempo tener la fuerza de aventarme y seguir llevando al Santo, pues el valor simbólico de esta máscara es la esperanza y en mi vida ha representado la luz al final del túnel , explicó el heredero de la dinastía.

Además de la Arena Ciudad de México, el periplo del adiós seguirá por diferentes estados del país y si su condición física se lo permite podría dar otras funciones en el extranjero.