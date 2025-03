Tras recibir la distinción, en medio de una ovación de más de un minuto, Caparrós pidió que se escuchara el tango que escribió y que musicalizó con IA, el cual tituló Che Huesca: Huesca, nos enseñaste tanto en todos estos años de charlas y charlitas. / Huesca, fogón de sibaritas de la palabra escrita, de la palabra dicha. / Pero a veces vos también la pifias, como Mbappé. / Las tiras a la tribuna, no muchas, pero esta es una vez que la pifiaste, cielo, / le diste un premio al que no lo merecía .

No hay que tener miedo a las posibilidades que nos ofrece la técnica. Hay que ser muy cuidadosos en para qué se usa. Estamos frente a herramientas cada vez más sofisticadas que nos piden que nuestro trabajo también lo sea. Que sea cada vez mejor.

En cuanto a uno de los temas del debate del congreso, que era la situación del periodismo en la actualidad, Caparrós advirtió que “el periodismo está en crisis como siempre estuvo. Menos mal que estamos en crisis, porque si no seguiríamos haciendo diarios como en 1820. No me gusta sumarme a esa especie de discurso catastrofista de que esto es horrible. Te dicen: ‘No, antes era mucho mejor’. ¿Antes cuándo? No me avisaron a mí cuándo era mucho mejor”.

Deslizó alguna crítica a la prensa tradicional de su país, en concreto del periódico La Nación por la cobertura que está haciendo de la represión del presidente Javier Milei a las protestas de jubilados: “Me impresionó la prensa clásica argentina. La Nación, por ejemplo, decía que había un herido grave porque había chocado con una cápsula de gas lacrimógeno. Esas cápsulas no están ahí dando vueltas por el aire, pero la buena prensa argentina se las arreglaba para presentarlo de una manera totalmente ridícula”.

Para explicar otros motivos de la concesión del galardón, además del reportaje que escribió sobre su experiencia con ELA, el veterano periodista español Gumersindo Lafuente, amigo del cronista argentino desde hace décadas, dio un breve discurso, en el que señaló que “Martín Caparrós recorrió el mundo pegado siempre a los grandes temas que, a veces, se cuentan mejor con historias pequeñas. Y muy pronto el papel de los periódicos le quedó estrecho.

Martín se enfrenta a una situación inédita. Es narrador y protagonista a la vez. A lo largo de su carrera hizo muchas entrevistas. A millonarios, a delincuentes, a condenados a la pena capital en el corredor de la muerte, a personas que vivían en la miseria. Él, como periodista, luego volvía al hotel y seguía con su vida. Esta vez no. Él era, es, uno más ante la ELA .

Finalmente, Lafuente advirtió: Martín siempre ha sido rebelde, incómodo. Nunca dejen de serlo. El poder está deseando que nos rindamos .

Después, el público le regaló un largo y cálido aplauso de varios minutos mientras Caparrós, en el centro del escenario, sujetaba el prestigioso galardón.