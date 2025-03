Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 14 de marzo de 2025, p. 3

Los nuevos compositores mexicanos tienen mucho que agradecer a Juan Gabriel (1950-2016), señala mitad en broma y mitad en serio Nur Slim, al recordar que, gracias a ese legendario cantautor, el Palacio de Bellas Artes se abrió a la música popular.

Él nos dio esperanza a todos, porque antes Bellas Artes era inal-canzable, como si fuera un lugar selecto, no para todo el mundo, muy clasista. Y no tenía por qué ser así. La música no es clasista, es para unir y sumarnos.

La referencia al llamado Divo de Juárez −quien se presentó allí por vez primera en 1990 en medio de controversias y polémicas, al tratarse de un recinto que había permanecido cerrado a las expresiones populares− la trae a cuenta la compositora y pedagoga debido a que, a su decir, cada vez son más los autores de música de concierto en México que abrevan en las expresiones tradicionales y populares de nuestra nación.

Incluso, plantea que hoy se vive un nuevo nacionalismo: Sí podría ser un neonacionalismo, porque está mezclada nuestra esencia musical tradicional con aspectos de la música de concierto europea, aunque ya no hay nada puro .

Atribuye que tal movimiento se debe en mucho a la compositora Gabriela Ortiz, a quien considera la abanderada del mismo. Gracias a que le ha ido muy bien, otros compositores mexicanos voltean a ver qué está haciendo, y se dan cuenta de que es música del país , explica, para luego reconocer el papel que también han desempeñado autores como Arturo Márquez y Enrico Chapela.

Para las nuevas generaciones es darse cuenta de que también existe eso, porque no es algo que se enseñe en la escuela , sostiene Nur Slim, de quien la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) hará hoy el estreno mundial de su obra Silencio son, como parte de su sexto programa del año.

Hoy estrena Silencio son en Bellas Artes

En el concierto, que tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes a las 20 horas, y que será repetido el domingo a las 12:15 horas, figuran también la tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica, y el Concierto para piano del ecuatoriano Eduardo Florencia.

Nacida en 1986 en México, de origen libanés, aunque sin parentesco con el empresario Carlos Slim, aclara Nur Slim que esta nueva pieza, su segunda para orquesta, sale de la línea que caracteriza su producción, ya que gran parte de su quehacer está orientado a la música infantil, incluso cuenta con dos óperas para ese público.