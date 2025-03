Sin embargo, aclaró que muchos de los avances son teóricos y no siempre tienen una aplicación inmediata. “Pero la matemática pura y la aplicada siempre se retroalimentan. Preguntas que hoy parecen abstractas pueden ser la clave para resolver problemas futuros en física, ingeniería o tecnología.

Perales Aguilar se interesó en el análisis geométrico casi al final de su licenciatura. Cuando llegó el momento de elegir el tema de su tesis, uno de sus mentores le acercó un libro de topología de John Milnor, cuyas contribuciones han sido reconocidas con la medalla Fields (1962) y el premio Abel (2011).

“Lo tomé entre mis manos y apenas lo hojeé quedé cautivada: vi cosas de cálculo y geometría. No sabía mucho de lo que había en el libro, pero me gustaron las imágenes, los símbolos que vi, y me dije: ‘quiero aprender este tipo de cosas’.”

Al adentrarse en su trabajo de investigación, la científica matemática ha descubierto varias aristas interesantes, pero se ha enfocado en problemas relacionados con la teoría general de la relatividad.

Cuando hacemos ciencia, tratamos de construir modelos sencillos para representar la realidad. Podemos imaginar la Tierra como una esfera perfecta, pero en realidad su superficie es irregular, con montañas y valles. El análisis geométrico nos ayuda a describir y entender esas complejidades , señaló la investigadora.