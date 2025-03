Eirinet Gómez

Viernes 14 de marzo de 2025, p. 7

Las matemáticas no se tratan de memorizar tablas o resolver problemas complejos con decimales, sino de comprender las ideas detrás de los números, plantearse preguntas y descubrir la belleza en ellas , dijo Aubin Arroyo, matemático y artista visual.

Desde 2016, el profesor e investigador en el Instituto de Matemáticas, Unidad Cuernavaca, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha dedicado a transformar las fórmulas o postulados matemáticos en visualizaciones digitales.

Entrevistado en el contexto del Día Internacional de las Matemáticas (DIM) 2025, cuyo lema de este año es Matemáticas, arte y creatividad , Arroyo explicó que sus trabajos busca tender un puente entre las personas y la ciencia de los números.

¿Qué teoremas estoy viendo?

“Cuando la gente se encuentra con mi obra y descubre que hay matemáticas en ella, no teme acercarse y hacer preguntas. Me dicen con curiosidad: ‘¿Aquí hay matemáticas? ¿Qué teoremas estoy viendo? ¿Por qué aparecen así?’. Esas preguntas abren la puerta a esta disciplina, algo que no sucede en la escuela, donde al oír de números lo primero que surge es el rechazo”, comentó.

Desde la estética, las preguntas surgen de manera honesta y genuina. Descubren que las matemáticas no son sólo operaciones complicadas con punto decimal, sino que hay ideas profundas detrás. Entonces, se abre esa puerta, cambia la percepción .

Ecuaciones diferenciales

Entre las figuras que Arroyo ha retomado para crear sus obras se encuentran conceptos como nudos salvajes, ecuaciones diferenciales, el efecto mariposa en la teoría del caos, ecuaciones de tres variables, y los conjuntos límites de acciones de grupos.

Algunas de estas piezas están expuestas en la sala Imaginario Matemático, de Universum, el museo de las ciencias de la UNAM. Otras, han sido exhibidas en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires, Argentina, y en el Museo de Bellas Artes de París.

De su acervo destaca una serie donde se pueden observar estructuras formadas por esferas metálicas altamente reflectantes, en tonos dorados y plateados. Entrelazadas de manera armónica, las estructuras tienen reflejos detallados que crean un efecto visual que sugiere un patrón matemático o geométrico.