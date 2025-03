Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 14 de marzo de 2025, p. 23

Integrantes del gremio taurino y la organización Animal Héroes coincidieron en que las corridas de toros terminaron en la Ciudad de México, tras conocer la propuesta de la jefatura de Gobierno sobre la tauromaquia a fin de evitar la muerte y lesiones de los animales.

Para Salvador Arias, presidente de la fundación Cultura Taurina Rodolfo Gaona, la propuesta para no sacrificar al toro y terminar con el rito de los tres tercios se trata realmente de una prohibición velada que no quisieron dar la cara de salir y prohibir, y pues se inventan un espectáculo que no tiene pies ni cabeza .

En entrevista, mencionó que los lineamientos anunciados por la jefatura de Gobierno –que por la noche fueron incorporados al proyecto de dictamen que modifica las leyes de bienestar animal y para la celebración de espectáculos– evidentemente no tienen nada que ver con la cultura, la tradición, lo que identificamos los grupos taurinos, es decir, no es una corrida de toros .

Sin embargo, dijo que aún hay tiempo, lo único que pedimos es que se escuchen también nuestros argumentos porque la propuesta es completamente inviable, y preguntó: ¿quién va a ir a una plaza de toros a ver un espectáculo de media hora de tres toros?