China ha sabido aprovechar su liderazgo en la extracción y procesamiento de tierras raras para ejercer influencia geopolítica. Controlando la mayor parte de la producción mundial, ha utilizado estos minerales como herramienta de negociación en disputas comerciales y ha restringido exportaciones estratégicamente para proteger su industria nacional. Su dominio no sólo radica en la explotación minera, sino en su capacidad para procesar estos materiales, algo que muchos países aún no han desarrollado completamente.

Nuestro país cuenta con diversas reservas de tierras raras, mas su explotación es casi inexistente. A pesar de tener un sistema geológico que ha identificado la presencia de estos minerales en varias regiones del país, aún no tenemos una política clara sobre su exploración y explotación. Esto ha provocado que nos mantengamos al margen de esta competencia. Sin embargo, brincar a la conclusión de que México debe explotar sus tierras raras sin más sería pasar por alto su verdadera importancia y la necesidad de desarrollar políticas conscientes de la sustentabilidad en el uso de estos minerales.

Lo que sí es claro es que las tierras raras son el nuevo petróleo en esta era tecnológica. Estados Unidos, China y Rusia han comprendido su importancia y han tomado medidas para garantizar su acceso, lo que explica en parte las propuestas de solución al conflicto bélico en Ucrania. Es importante estudiar estas medidas para observar con detenimiento su conveniencia y posibilidades a largo plazo. Sólo de este modo, México podría explotar su potencial con responsabilidad y asegurando un crecimiento adecuado que impacte positiva y significativamente nuestra economía y posición geopolítica.

El camino hacia la explotación de las tierras raras en México no puede basarse en decisiones apresuradas ni en intereses de corto plazo. Es fundamental un estudio profundo que permita comprender el verdadero alcance de estos recursos, su impacto en el territorio y las oportunidades que pueden generar para el desarrollo nacional. La elaboración de estrategias claras y con mecanismos de medición de impacto, garantizará que su aprovechamiento no únicamente impulse el crecimiento económico, sino que también proteja el medio ambiente y asegure que la prosperidad resultante beneficie a toda la nación, y no sólo a unos cuantos. México tiene la oportunidad de posicionarse estratégicamente en esta nueva era, pero solo lo logrará si actúa con visión, responsabilidad y compromiso.