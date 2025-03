Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 13 de marzo de 2025, p. 10

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio inicio a una investigación administrativa por irregularidades detectadas en el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al preguntarle sobre la notificación que el coordinador de la Auditoría de Contrataciones Públicas de la dependencia, Rodrigo Sepúlveda, hizo a Laboratorios Birmex porque no se cumplió con la transparencia y hubo irregularidades en la licitación pública electrónica internacional abierta LA12NEF012NF001L12025, señaló que se trata de un porcentaje pequeño y no retrasa el proceso.

Explicó que Eduardo Clark, subsecretario de Salud, hace el diseño de la compra y hubo problemas en ciertas claves y algunas empresas se quejaron de lo que ocurría .

Pero oportunamente entró la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para revisar en esas claves qué fue exactamente lo que pasó, y hacer su propia investigación administrativa .

Indicó que la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, con información del subsecretario Clark, toma las medidas correspondientes para garantizar la compra oportuna y que al mismo tiempo sea justa, que no se le vaya a dar a un labora-torio que en realidad no ofertó el me-jor precio o que por alguna razón no fue adjudicada correctamente .

En otro tema, la mandataria federal resaltó que los foros y consultas que próximamente llevará a cabo la Secretaría de la Mujer en plazas públicas serán para determinar lo que deben hacer gobierno y sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres.